Mulher morre em Minas após procedimento estético com aplicação de PMMA

A polícia de Minas Gerais investiga a morte de uma mulher de 60 anos após internação numa clínica médica para fazer procedimentos estéticos.

O que aconteceu

Laudelina Gomes Machado morreu no último dia 7 de março, depois de um procedimento de aplicação da substância conhecida PMMA, numa clínica na zona oeste de Belo Horizonte.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito e aguarda a conclusão dos exames de necropsia que determinarão as causas e circunstâncias da morte.

Laudelina recebeu anestesia e, depois do procedimento, se levantou, mas disse que estava com muito sono. Ela, então, vomitou, urinou e desmaiou, segundo o boletim de ocorrência do caso.

Outro médico que estava na clínica, um cardiologista, tentou reanimá-la e a secretária da clínica chamou o Samu, mas ela morreu no local. O óbito foi declarado pelo próprio cardiologista e depois confirmado pela equipe do Samu.

O marido de Laudelina, que a acompanhava, disse aos policiais que ela estava animada e que já havia passado por outros três procedimentos na clínica, sem nenhum problema.

PMMA

PMMA é sigla para polimetilmetacrilato. Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), é um componente plástico usado para diversas aplicações, como lentes de contato, implantes de esôfago e cimento ortopédico. Na forma de gel, é usado também para preenchimentos cutâneos.

A Anvisa classifica o PMMA como substância de classe IV, o grau máximo de risco. Por isso, só pode ser aplicado por profissionais médicos treinados.

Ainda conforme a agência, o produto não é contraindicado para aplicação nos glúteos para fins corretivos. Porém, não há indicação para aumento de volume, seja corporal ou facial. "Cabe ao profissional médico responsável avaliar a aplicação de acordo com a correção a ser realizada e as orientações técnicas de uso do produto".

Outros casos

A aplicação de PMMA para fins estéticos já causou outros problemas no Brasil. Em 2020, uma mulher no interior de São Paulo perdeu o lábio superior depois da aplicação do produto para preenchimento, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

No início deste ano, um modelo foi fazer uma remodelação no nariz, mas acabou passando por uma rinoplastia sem saber, com aplicação do PMMA. O gel causou uma necrose no nariz do modelo, que teve de fazer uma cirurgia reparadora.