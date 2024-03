Panetta, do BCE, volta a citar surgimento de condições para afrouxamento monetário

ROMA (Reuters) - Os riscos para a estabilidade de preços na zona do euro estão diminuindo, criando as condições para que o Banco Central Europeu (BCE) flexibilize sua política monetária, reiterou o membro do Conselho do BCE Fabio Panetta nesta quinta-feira.

Vários membros do BCE sinalizaram um corte na taxa de juros para junho, um primeiro passo para reduzir a taxa recorde de 4% que atualmente paga sobre os depósitos bancários.

"A política monetária restritiva do BCE está reduzindo a demanda e contribuindo, juntamente com a queda nos preços da energia, para uma rápida queda na inflação", disse o presidente do Banco da Itália, Panetta, em um discurso em Roma.

"Os riscos para a estabilidade de preços diminuíram e as condições estão se materializando para lançar (um processo de) flexibilização monetária", acrescentou.

Panetta emitiu a mesma mensagem em um discurso na segunda-feira, quando disse que estava surgindo um consenso para um corte nas taxas no conselho do BCE, graças à queda da inflação.

(Por Gavin Jones)