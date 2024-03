Fluxo cambial total em 2024, até 22 de março, é positivo em US$ 5,335 bi, aponta BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 5,335 bilhões em 2024, até 22 de março, informou o Banco Central há pouco. Em igual período de 2023, havia entrada de US$ 14,185 bilhões. Ao todo, no ano passado, o resultado foi positivo em US$ 11,491 bilhões.

No acumulado do ano até o dia 22 de março, o canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 6,362 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 138,367 bilhões e retiradas no total de US$ 144,729 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2024 é positivo em US$ 11,697 bilhões, com importações de US$ 52,192 bilhões e exportações de US$ 63,890 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 6,777 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 12,369 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 44,743 bilhões em outras entradas.

Mensal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo em US$ 2,292 bilhões em março até o dia 22, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em fevereiro, houve saída líquida de US$ 2,160 bilhões, conforme a estatística final.

Com a entrada em vigor da nova lei cambial, operações menores têm até o dia 5 do mês subsequente para serem informadas ao BC e, por isso, a estatística mensal final do fluxo cambial é publicada na terceira semana do mês seguinte.

Até o dia 22 de março, o canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 2,051 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 41,245 bilhões e vendas no total de US$ 43,295 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo preliminar do mês foi positivo em US$ 4,343 bilhões, com importações de US$ 15,500 bilhões e exportações de US$ 19,843 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,447 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,828 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 12,568 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 356 milhões na semana passada.

Entre os dias 18 e 22 de março, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 452 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 14,632 bilhões e vendas no total de US$ 15,084 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 808 milhões, com importações de US$ 5,694 bilhões e exportações de US$ 6,502 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 847 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,380 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 4,276 bilhões em outras entradas.