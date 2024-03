Falsa biomédica é presa suspeita de causar lesões graves em 12 pacientes

Uma mulher é suspeita de ter causado lesões no rosto de, pelo menos, 12 pacientes. Ela foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira (28) em Belém (PA), pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade.

O que aconteceu

Pelo menos 12 pessoas tiveram lesões após os procedimentos. Alguns pacientes relataram à Polícia Civil que tiveram parte do rosto deformada devido às graves lesões.

A suspeita atendia em um consultório odontológico com diversas irregularidades. Os agentes encontraram ácido hialurônico sem etiquetas de órgãos fiscalizadores, possivelmente falsificados. Ela também utilizava materiais cortantes como bisturi no rosto dos pacientes.

A mulher é estudante de Biomedicina, mas se apresentava como profissional habilitada. A suspeita, de 30 anos, ainda está nos primeiros semestres do curso, segundo Yuri Vilanova, delegado da Delegacia do Consumidor, que realizou a operação.

Ela é investigada por exercício ilegal da profissão e execução de serviço de alta periculosidade. A mulher pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade. Outros pacientes e funcionários da clínica serão ouvidos antes que o inquérito seja concluído, segundo a polícia.

Outras denúncias sobre o caso podem ser enviadas à polícia. As informações podem ser fornecidas na sede da Decon, na avenida Senador Lemos, nº 1055, no bairro do Umarizal, em Belém. Também é possível ligar gratuitamente para o telefone do Disque-Denúncia (181), ou mandar fotos, vídeos, áudios e a localização para o WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.

Como a identidade da mulher não foi divulgada, o UOL não conseguiu contato com a defesa. O espaço está aberto para manifestação.