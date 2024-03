Dados confirmam que economia britânica entrou em recessão no ano passado

Por Suban Abdulla

LONDRES (Reuters) - A economia britânica entrou em uma recessão superficial no ano passado, confirmaram números oficiais nesta quinta-feira, deixando o primeiro-ministro Rishi Sunak com o desafio de assegurar aos eleitores que a economia está segura com ele antes de uma eleição meste ano.

O Produto Interno Bruto encolheu 0,1% no terceiro trimestre e 0,3% no quarto, sem alterações em relação às estimativas preliminares, informou o Gabinete para Estatísticas Nacional nesta quinta-feira.

Os números serão decepcionantes para Sunak, que foi acusado pelo Partido Trabalhista da oposição - muito à frente nas pesquisas de opinião - de supervisionar a "recessão de Rishi".

"O fraco ponto de partida para o PIB deste ano significa que o crescimento do ano-calendário em 2024 provavelmente será limitado a menos de 1%", disse Martin Beck, consultor econômico chefe do EY ITEM Club

"No entanto, uma aceleração no ritmo de crescimento este ano continua prevista."

A economia britânica deu sinais de começar 2024 em uma base mais forte, com um crescimento mensal do PIB de 0,2% em janeiro e pesquisas não oficiais sugerindo que o crescimento continuou em fevereiro e março.

Os cortes de impostos anunciados pelo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, e as expectativas de cortes na taxa de juros provavelmente ajudarão a economia em 2024.

A economia cresceu apenas 0,1% em todo o ano de 2023, seu desempenho mais fraco desde 2009, excluindo o ano de pico da pandemia em 2020.