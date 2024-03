Cinco jornalistas de mídias independentes são torturados e presos na Rússia

Cinco jornalistas que trabalhavam para a mídia independente foram presos na noite de quarta (27) e na manhã de quinta-feira (28) na Rússia, onde a repressão a qualquer contestação do governo aumenta. A polícia prendeu Ekaterina Anikievitch, da mídia SOTAvision, e Konstantin Jarov, da RusNews, informou a ONG OVD-Info, especializada em monitorar a repressão no país presidido por Vladimir Putin. Uma das jornalistas presas cobria, há anos, os julgamentos envolvendo Alexei Navalny.

Jarov teria sido espancado e ameaçado com violência sexual pelos policiais, de acordo com uma testemunha da cena citada pela organização.

"Eles me chutaram, colocaram um pé na minha cabeça, torceram meus dedos e riram de mim quando tentei me levantar", relatou Jarov, citado pelo site de notícias RusNews, para o qual trabalha. Ele disse que teve um ferimento na cabeça, escoriações e dedos deslocados.

Segundo ele, a violência foi perpetrada em represália a uma filmagem perto da casa de outra jornalista, Antonina Favorskaya, da SOTAvision, que foi presa na noite de quarta-feira. Ela tinha acabado de ser libertada, depois de dez dias de detenção administrativa por desobediência à polícia.

O apartamento da jornalista foi revistado na mesma noite, assim como a casa dos pais de Favorskaya, disse seu advogado Mikhail Biriukov, citado pela SOTAvision.

Segundo a mesma fonte, duas outras jornalistas, Alexandra Astakhova e Anastassia Moussatova, que tinham ido ao encontro da colega quando ela foi solta da prisão, também foram presas e levadas para serem interrogadas pelos investigadores.

Ligações com o movimento de Alexei Navalny

De acordo com o site de notícias Mediazona, especializado em acompanhar processos judiciais, o caso contra Antonina Favorskaya está ligado às atividades do movimento liderado pela figura da oposição Alexei Navalny, considerado o inimigo número 1 do Kremlin, e que morreu na prisão em fevereiro. As organizações ligadas ao opositor são classificadas como "extremistas" pelo sistema judiciário russo.

Antonina Favorskaya vinha cobrindo os julgamentos envolvendo Alexei Navalny há anos. Foi ela quem gravou o último vídeo mostrando o advogado ainda vivo, em 15 de fevereiro, durante uma audiência no tribunal.

Ela foi presa em 17 de março, poucas horas após colocar flores no túmulo do oponente, segundo a Mediazona.

(Com informações da AFP)