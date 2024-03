Casino troca liderança e põe fim a era de Jean-Charles Naouri

Por Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - A empresa de varejo de alimentos Casino anunciou nesta quinta-feira a conclusão de sua reestruturação financeira e informou que uma nova equipe de liderança formada em torno do bilionário tcheco Daniel Kretinsky está assumindo o controle, encerrando o reinado de 30 anos do dono do Casino, Jean-Charles Naouri.

O sétimo maior grupo de supermercados da França em participação de mercado chegou à beira da inadimplência após anos de aquisições financiadas por dívidas, além de perdas recentes de participação de mercado para concorrentes.

A reestruturação do Casino por um consórcio liderado pelo bilionário Kretinsky dilui massivamente a participação dos acionistas atuais, especialmente de Naouri, que controlava o Casino por meio de sua holding Rallye.

As ações do Casino, impactadas nos últimos dias por aumentos de capital reservados ligados ao plano de recuperação, caíam 65%, a 0,037 euros, no retorno à negociação após suspensão em 27 de março.

O Casino disse que a conclusão da reestruturação resultou em uma mudança de controle e um novo conselho foi eleito, com o antigo secretário de Estado para Pensões da França e executivo da Auchan, Laurent Pietraszewski, assumindo a presidência do novo conselho, e o ex-executivo da Metro e Lactalis, Philippe Palazzi, como presidente-executivo.

A nova administração do Casino inclui Angelique Cristofari, ex-diretora financeira da Louis Delhaize, como CFO do grupo de supermercados.

Uma assembleia de acionistas para 11 de junho será convocada a fim de ratificar todas essas nomeações.

Em fevereiro, o Casino divulgou prejuízo consolidado de 5,7 bilhões de euros para 2023, superior à perda de 316 milhões de euros do ano anterior, e disse que não publicará uma projeção revisada para 2024 devido à mudança iminente na liderança.