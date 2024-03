Bebê foge de casa em Belém e é encontrado de madrugada ao lado de cachorro caramelo

Agentes da Guarda Municipal de Belém, no Pará, localizaram na madrugada da última quarta-feira, 27, um bebê caminhando pela Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, sem a presença dos pais e acompanhado de um cão caramelo.

A abordagem foi feita enquanto os guardas faziam uma ronda no local, e a ocorrência foi registrada nas redes sociais da corporação. No momento em que a criança foi localizada, ela estava descalça e apenas com a fralda no corpo.

De acordo com a Guarda Municipal, os agentes acolheram a criança e o cachorro e tentaram localizar a casa dos pais do bebê pelo bairro. Nas buscas, encontraram uma residência com os portões abertos na vila da Travessa do Chaco.

Os guardas ligaram o giroflex e acionaram a sirene, o que despertou os pais do bebê. À Guarda Municipal, eles explicaram que tinham chegado do trabalho por volta de 2h, cansados, e acabaram pegando no sono. Por isso, não notaram que a criança acordou e conseguiu escapar de casa.

Tanto o bebê quanto o cachorro, que também pertence à família, foram entregues aos responsáveis. Os pais prestaram depoimento na Central de Polícia de São Brás. Procurada para comentar o caso, a Secretaria de Segurança Pública do Pará não retornou até a publicação do texto.