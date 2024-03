BC amplia estimativa de expansão do crédito em 2024 para 9,4%, ante 8,8%

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central prevê um crescimento do crédito no país de 9,4% este ano, ante estimativa de 8,8% feita em dezembro, conforme dados do seu Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta quinta-feira.

Agora, a expectativa é que o crédito às famílias suba 10,2% em 2024, contra expectativa anterior de 9,4%. Para as empresas, a alta foi calculada em 8,0%, ante 7,7% no último relatório.

Para o estoque de crédito livre, em que as taxas são pactuadas livremente entre bancos e tomadores, o BC projeta agora uma expansão de 8,9% (+8,1% antes). Para o crédito direcionado, que atende a parâmetros estabelecidos pelo governo, a perspectiva é de alta de 10,0% (+9,7% antes).

(Por Bernardo Caram)