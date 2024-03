Ônibus cai de ponte e mata pelo menos 45 pessoas na África do Sul

Imagem: Bandeira da África do Sul

O Departamento do Transporte da África do Sul disse, nesta quinta-feira (28), que um acidente de ônibus perto de Mamatlakala, na província de Limpopo, na região norte, resultou em pelo menos 45 mortes e uma pessoa seriamente ferida.

O ministério afirmou que o motorista perdeu o controle e colidiu com barreiras na ponte, fazendo com que o ônibus desabasse no solo, onde pegou fogo, segundo o comunicado.

O ônibus de passageiros transportava pessoas de Botswana, um país sem litoral no sul da África, para Moria, uma cidade em Limpopo, acrescentou.

Operações de resgate continuavam nas últimas horas da noite de quinta-feira. Alguns corpos ficaram irreconhecíveis devido às queimaduras e outros ficaram presos nos escombros espalhados pelo local, afirmou o Departamento do Transporte, em um comunicado separado.