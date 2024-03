Corpo de homem desaparecido após naufrágio em Angra dos Reis é encontrado

A Marinha encontrou, nesta quarta-feira (27), o corpo do homem que desapareceu no mar em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, após a embarcação em que ele estava naufragar.

O que aconteceu

O corpo foi encontrado nas proximidades da Ponta do Acaiá, em Ilha Grande. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, que confirmou a identificação da vítima.

Duas embarcações da Marinha e 14 militares participaram das buscas. O Corpo de Bombeiros também colaborou.

Também foi instaurado um inquérito pela Marinha para apurar o naufrágio. Quando a investigação for concluída, o Tribunal Marinho julgará o caso.

Naufrágio

O naufrágio ocorreu na madrugada de sábado (23), em Angra dos Reis (RJ). Havia sete pessoas a bordo, sendo dois tripulantes e cinco passageiros.

A embarcação MS III saiu do Porto de Angra para realizar apoio marítimo ao Navio Porto, segundo a Marinha. Por volta das 4h, ela teria colidido com uma pedra e naufragado nas proximidades da Ilha de Búzios, na Baía de Ilha Grande.

O homem era o único desaparecido. As outras seis pessoas foram atendidas no local e liberadas, segundo o Corpo de Bombeiros, que também atuou na ocorrência.