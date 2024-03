Monarquia britânica enfrenta momento inédito após anúncio de câncer de Kate

Kate Middleton, a princesa de Gales, 42 anos, agradeceu o apoio que recebeu após anunciar publicamente que tem câncer e está iniciando o tratamento quimioterápico.

"O príncipe e a princesa estão extremamente emocionados com as mensagens do povo do Reino Unido, de toda a Comunidade Britânica e de todo o mundo, em resposta à mensagem de Sua Alteza Real", de acordo com um comunicado de um porta-voz da família real, neste sábado (23). "Eles estão extremamente comovidos com o carinho e o apoio do público e são gratos pela compreensão de seu pedido de privacidade neste momento".

No vídeo transmitido no Reino Unido, na sexta-feira (22), pelo canal BBC, a princesa contou que estava se submetendo à quimioterapia preventiva, o que desencadeou uma onda de apoio de líderes globais, membros da família e do público.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK ? The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

O anúncio encerrou semanas de especulação sobre a saúde de Kate, com muitas pessoas elogiando sua coragem e outros criticando as conspirações que se espalharam sobre sua ausência. Em sua declaração, Kate disse que o diagnóstico foi um "grande choque" e pediu "tempo, espaço e privacidade" enquanto completa a quimioterapia.

A revelação acontece poucas semanas depois do rei Charles III anunciar que também estava lutando contra um câncer.

O monarca, de 75 anos, e há apenas 17 meses de reinado, está afastado de seus compromissos públicos desde fevereiro, quando o Palácio de Buckingham anunciou a doença. Charles III liderou as homenagens à "amada nora" e falou de seu orgulho pela "coragem dela em falar como falou".

"Não há dúvida de que este é um momento muito, muito difícil para a instituição da monarquia", disse à AFP o especialista em realeza Richard Fitzwilliams.

Em entrevista ao Le Figaro, Fitzwilliams comentou sobre o vídeo no qual Kate "parece vulnerável, o que é incomum para ela" e falou sobre o momento inédito para a família real, com dois membros enfrentando o câncer. "Esse é um evento sem precedentes", frisou.

"Em sua mensagem, ela continua a adotar uma postura digna e não se esquece do seu papel de princesa, estendendo a mão para outras pessoas com câncer que estão passando pela mesmo problema", disse o especialista ao jornal francês.

Apoio, imprensa e filhos

A imprensa britânica também elogiou a coragem da princesa. O ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, cujo irmão mais novo morreu de câncer no ano passado, disse à Sky News no domingo que ficou emocionado quando ela explicou "a coisa mais difícil de todas para as pessoas que tiveram câncer na família, que é como contar aos seus filhos".

"Kate, você não está sozinha", dizia a primeira página do The Sun. O tabloide escreveu que foi "extremamente reconfortante" ouvir a pricesa dizer que estava mais forte. "Talvez o mundo agora entenda todo o segredo em torno da sua cirurgia, em janeiro", acrescentou.

O jornal Daily Mail denunciou os "trolls das mídias sociais" que têm propagado teorias conspiratórias para explicar o afastamento de Kate da "vida pública".

No vídeo, gravado em Windsor, a oeste de Londres, onde a futura rainha e o rei vivem com seus três filhos, ela insistiu que estava "bem". Kate pontuou que levou algum tempo para explicar a situação ao príncipe George, de 10 anos, à princesa Charlotte, 8, e ao pequeno Louis, de 5 anos, "para tranquilizá-los de que eu vou ficar bem".

(Com informações da AFP)