Vice-premiê da Itália garante coesão após polêmica sobre Rússia

ROMA, 19 MAR (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, negou nesta terça-feira (19) que as declarações do ministro da Infraestrutura e dos Transportes, Matteo Salvini, sobre as eleições na Rússia tenham qualquer repercussão sobre o governo da premiê Giorgia Meloni.

O posicionamento chega um dia após o líder do partido de direita Liga, historicamente simpático ao presidente Vladimir Putin, ter dito que o "povo sempre tem razão quando vota", apesar das suspeitas de manipulação no pleito russo.

"A maioria está coesa, a frase de Salvini não mina a coesão da centro-direita", garantiu Tajani, acrescentando que "todas as forças políticas têm posições que podem ser diferentes". "Mas não há uma divergência substancial", disse.

Na última segunda (18), a própria Meloni já havia afirmado que a aliança conservadora é "muito coesa".

Tanto Salvini quanto Tajani, pupilo do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi (1936-2023), são também vice-premiês da Itália e fiadores da aliança que dá sustentação ao governo Meloni.

Para o ministro das Relações Exteriores, as eleições na Rússia "foram caracterizadas por pressões fortes e até violentas".

"Não me parece que tenha sido uma eleição que respeita os critérios que nós respeitamos", salientou. (ANSA).

