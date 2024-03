Ibovespa sobe com apoio de Vale e balanços de Braskem e Magalu em foco

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta terça-feira, apoiado principalmente na alta da ação da Vale, que acompanhava o aumento dos futuros do minério de ferro na China, enquanto a temporada de balanços colocava as ações de Braskem e Magazine Luiza sob os holofotes. Às 11:26, o Ibovespa subia 0,33%, a 127.378,48 pontos. O volume financeiro somava 4,87 bilhões de reais.

Investidores também se preparam para decisões de política monetária na quarta-feira, notadamente os desfechos das reuniões do Federal Reserve (15h) e do Banco Central brasileiro (após o fechamento do mercado), que começam nesta terça-feira.

Na visão da equipe da Guide Investimentos, os encontros começam permeados por incertezas acerca do antecipado percurso de reduções nas taxas de juros nos Estados Unidos ao longo do ano, bem como uma possível alteração na forma de comunicação do BC do Brasil, em resposta à tenaz inflação dos serviços.

Nesta terça-feira, o BC japonês anunciou a primeira alta de juros em 17 anos, em uma decisão amplamente esperada.

Em Nova York, o S&P 500 cedia 0,19%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos cedia a 4,3084%, de 4,34% na véspera.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,49%, a 61,81 reais, apoiada pela alta dos preços futuros do minério de ferro na China, atingindo seus níveis mais altos em quase uma semana. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 5,35%, a 827 iuanes (114,87 dólares) a tonelada, o maior valor desde 13 de março.

- BRASKEM PNA avançava 4,43%, a 22,87 reais, após a petroquímica divulgar prejuízo líquido de 1,57 bilhão de reais no quarto trimestre, queda de 8% sobre o resultado negativo de um ano antes e de 35% sobre o desempenho do período de julho a setembro do ano passado.

- MAGAZINE LUIZA ON recuava 5,24%, a 1,99 real, mesmo após o balanço do último trimestre de 2023 mostrar lucro de 212,2 milhões de reais, revertendo prejuízo sofrido um ano antes, impulsionado por contenção de despesas e baixa dos juros que apoiou o desempenho financeiro. O CEO da varejista também afirmou que a companhia registrou em janeiro e fevereiro crescimentos de vendas de dois dígitos sobre o mesmo período do ano passado. CASAS BAHIA ON perdia 7,04%.

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,47%, a 36,51 reais, em dia de performance positiva dos preços do petróleo no exterior, com o barril de Brent mostrando acréscimo de 0,56%, a 87,38 dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,17%, a 34,74 reais, enquanto BRADESCO PN caía 0,70%, a 14,10 reais.