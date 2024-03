'Tive certeza que meu negócio não é franqueável', diz fundador da Corleone

Mesmo com um negócio de sucesso há 10 anos, Bruno Van Enck, fundador da Barbearia Corleone, acredita que seu modelo de atendimento não é franqueável. Em entrevista ao Divã de CNPJ, do Canal UOL, o empresário contou que na tentativa de preparar um plano de expansão da marca entendeu que sua prioridade é protegê-la.

Colocar uma lâmina superafiada no pescoço de alguém com tamanha distância física, onde eu não posso ter controle sob essas pessoas, eu teria que falar com um terceiro que é um franqueado para ele falar com alguém e resolver um problema, no final das contas, você está dando o seu pescoço à prova em nome da Corleone .

Em negócios com modelo de franquia, o dono da marca cede sua estratégia, identidade e modelo de infraestrutura para uma pessoa que paga por isso, e assim, a marca ganha novas unidades criadas por franqueados que pagam pelo uso da marca.

Van Enck, da Corleone, prefere investir sozinho em unidades limitadas da barbearia, em que possa garantir, de maneira física, o padrão de atendimento e qualidade do seu negócio.

"É melhor eu ter poucos pontos comerciais, onde eu controle tudo, que eu seja sozinho. Faturar bem, lucrar bem, vai me dar uma vida muito confortável, do que eu sair por aí que nem louco, pegando dinheiro de fundo, dinheiro de investidor, colocando sócio e fazendo uma coisa descontrolada".

O videocast Divã de CNPJ é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira o programa completo com Bruno Van Enck a partir de segunda-feira: