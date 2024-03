EUA fazem novo esforço por cessar-fogo em Gaza para conter fome e ataque a Rafah

Por Bassam Masoud, Nidal al-Mughrabi e Dan Williams

RAFAH, Faixa de Gaza/CAIRO/JERUSALÉM, 19 Mar (Reuters) - Os Estados Unidos fizeram nesta terça-feira um novo esforço para que haja um cessar-fogo em Gaza, a fim de evitar fome, enquanto pressionavam seu aliado Israel a desistir dos planos de um ataque terrestre a Rafah, último refúgio para mais de um milhão de pessoas deslocadas.

O secretário de Estado Antony Blinken anunciou uma viagem ao Oriente Médio, onde se reuniria com líderes do Egito e da Arábia Saudita para "discutir a arquitetura correta para uma paz duradoura". De forma incomum, Blinken não mencionou uma parada em Israel e o Ministério das Relações Exteriores israelense disse que não havia recebido nenhuma notificação para se preparar.

Em Rafah, sobreviventes atordoados caminhavam pelas ruínas de uma casa na manhã de terça-feira, um dos vários locais atingidos pelos ataques aéreos israelenses durante a noite que mataram 14 pessoas na cidade, para onde mais da metade dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza foram empurrados contra a cerca da fronteira sul com o Egito.

Em um necrotério de um hospital próximo, parentes choravam ao lado de cadáveres estendidos sobre os paralelepípedos. Uma mulher abriu uma pequena mortalha manchada de sangue para revelar o rosto de um menino, balançando-o para frente e para trás em seus braços.

"Há apoio dos EUA, da Europa e de todo o mundo para Israel, eles os apoiam com armas e aviões", disse um dos moradores em luto, Ibrahim Hasouna. "Eles zombam de nós e enviam quatro ou cinco lançamentos aéreos (de ajuda) apenas para salvar suas aparências."

A guerra, desencadeada quando os combatentes do Hamas entraram em Israel, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, de acordo com os registros israelenses, está agora em seu sexto mês.

Cerca de 32.000 pessoas foram confirmadas como mortas no ataque de retaliação de Israel, segundo as autoridades de saúde palestinas, e teme-se que outras milhares estejam sob os escombros.

O sistema de monitoramento internacional da fome, do qual as Nações Unidas dependem, disse na segunda-feira que a escassez de alimentos em Gaza já ultrapassou em muito os níveis de fome.

Israel, que inicialmente só permitia a entrada de ajuda por meio de dois postos de controle no extremo sul de Gaza, nega a culpa pela fome em Gaza. Diz que agora está abrindo novas rotas por terra, mar e ar, e que a ONU e outras agências de ajuda devem fazer mais para trazer e distribuir alimentos.

A ONU diz que isso é impossível sem melhor acesso e segurança, que, segundo ela, são de responsabilidade de Israel.

"A extensão das restrições contínuas de Israel à entrada de ajuda em Gaza, juntamente com a maneira pela qual continua a conduzir as hostilidades, pode equivaler ao uso da fome como método de guerra, o que é um crime de guerra", disse o porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Jeremy Laurence.

CONVERSAÇÕES DE PAZ RETOMADAS

As negociações de cessar-fogo estão sendo retomadas esta semana no Catar, depois que Israel rejeitou uma contraproposta do Hamas na semana passada. Uma delegação israelense liderada pelo chefe de espionagem do país viajou para o Catar na segunda-feira, embora uma autoridade israelense tenha dito que Israel acreditava que qualquer acordo levaria pelo menos duas semanas para ser firmado.

Os dois lados vêm discutindo uma trégua de seis semanas, durante a qual cerca de 40 reféns israelenses seriam libertados em troca de centenas de detidos palestinos e a ajuda seria enviada às pressas para a Faixa de Gaza.

Mas eles ainda não conseguiram reduzir as diferenças sobre o que aconteceria após a trégua, com Israel dizendo que negociará apenas uma pausa temporária nos combates e o Hamas afirmando que não libertará os reféns sem um plano mais amplo para acabar com a guerra.

Uma autoridade palestina próxima às negociações de mediação disse que a nova rodada no Catar deverá ser "muito dura", acusando Israel de travar deliberadamente.

"Os crimes de Israel no terreno complicam as coisas e Netanyahu está jogando o jogo do tempo", disse à Reuters a autoridade, que pediu para não ser identificada.