Confiança do investidor alemão melhora mais do que o esperado em março, mostra ZEW

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores alemães melhorou mais do que o esperado em março devido às expectativas de um corte nos juros pelo Banco Central Europeu e aos sinais positivos vindos da China, informou o instituto de pesquisa econômica ZEW nesta terça-feira.

O ZEW relatou um aumento em seu índice de confiança econômica para 31,7 pontos, ante 19,9 em fevereiro, superando as estimativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de uma leitura de 20,5.

"Mais de 80% dos entrevistados preveem que o BCE reduzirá os juros nos próximos seis meses", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach, acrescentando que isso pode explicar uma perspectiva mais otimista para o setor de construção.

"O setor de exportação alemão se beneficia do aumento das expectativas econômicas para a China, bem como da esperada depreciação do dólar em relação ao euro", afirmou.

Dados divulgados na segunda-feira mostraram que a produção industrial e as vendas no varejo da China superaram as expectativas no período de janeiro a fevereiro, juntando-se aos recentes indicadores de exportações e de inflação ao consumidor melhores do que o esperado, o que marcou um início sólido para este ano.

Em comparação, a avaliação do ZEW sobre a situação atual melhorou apenas ligeiramente, subindo de -81,7 no mês passado para -80,5 e superando a queda para -82,0 prevista por analistas.

O economista-chefe do VP Bank, Thomas Gitzel, disse que o aumento em ambos os números foi uma notícia positiva para a maior economia da Europa e um motivo para esperar uma melhora nos meses de verão (no Hemisfério Norte).

"A economia alemã está ganhando velocidade - poderíamos até chamar isso de um despertar de primavera na economia alemã", disse ele.

(Por Miranda Murray e Andrey Sychev)