Magazine Luiza reverte prejuízo e lucra R$212 mi no 4º tri

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - O Magazine Luiza teve lucro de 212,2 milhões de reais no quarto trimestre, revertendo prejuízo de 36 milhões sofrido um ano antes, impulsionado por contenção de despesas e baixa dos juros que apoiou o desempenho financeiro da companhia.

A companhia teve resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 756,5 milhões de reais, alta de 12,3% sobre o quarto trimestre de 2022. A margem passou de 6% para 7,2%.

O resultado veio apesar de queda de 5,5% no faturamento líquido, a 10,55 bilhões de reais, com vendas totais, incluindo as de marketplace, praticamente estáveis sobre o quarto trimestre de 2022. Analistas, em média, esperavam receita líquida de 10,7 bilhões de reais no quarto trimestre, segundo dados da LSEG.

A empresa teve margem bruta de 30,3%, crescendo 2,5 pontos percentuais sobre um ano antes, impulsionada pela Black Friday "mais rentável" da história da companhia, repasse de aumento de carga tributária e expansão de receita de serviços, afirmou o Magazine Luiza no balanço.

As despesas operacionais em relação às vendas totais recuaram 0,2 ponto percentual, para 13,6%, no trimestre, e o resultado financeiro negativo em 437,7 milhões de reais foi 23,1% menor que o registrado um ano antes.

A companhia confirmou comentários feitos em novembro pelo presidente-executivo, Frederico Trajano, sobre o quarto trimestre marcar uma "virada para o Magazine Luiza".

Na ocasião o executivo citou que estava vendo reaquecimento de lojas físicas, com a categoria de eletroeletrônicos "saindo do fundo do poço" com o ciclo de queda da taxa de juros e aumento do crédito.

Nas lojas físicas, as vendas do Magazine Luiza no quarto trimestre somaram 5 bilhões de reais, alta de 4% sobre um ano antes. No marketplace, as vendas cresceram 10%, superando 5 bilhões de reais, informou a companhia.

Diferente dos rivais, o Magazine Luiza tem parte relevante de seus negócios associados a produtos de preços mais elevados, como eletrônicos.

No balanço, a empresa afirmou que "a tendência de resultados positivos que encerramos 2023 continuou no início de 2024".

A companhia terminou 2023 com 1.286 lojas, 53 pontos a menos que um ano antes e abaixo da previsão feita em 2021 que previa 1.680. A empresa afirmou que a deterioração do cenário macroeconômico desde a publicação das previsões motivou a revisão da expansão, desempenhando um "papel fundamental para o atingimento dos resultados obtidos ao longo de 2023".

O índice de inadimplência acima de 90 dias recuou 0,7 ponto percentual sobre o terceiro trimestre e 0,4 ponto ante o final de 2022, para 9,8%, afirmou a empresa citando também melhora no indicador de curto prazo.

O Magazine Luiza terminou dezembro com 9,1 bilhões de reais em caixa.

(Reportagem adicional de André Romani)