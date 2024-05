Palmeiras divulga detalhes sobre venda de ingressos para jogo contra o San Lorenzo; veja preços

O Palmeiras divulgou detalhes sobre a venda de ingressos para jogo contra o San Lorenzo, o último da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os sócios-torcedores palmeirenses terão prioridade e poderão comprar os ingressos a partir desta sexta-feira, às 12 horas. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Já a venda geral tem início no domingo, dia 26, às 10 horas. A venda dos bilhetes acontece de forma exclusiva pelo site www.ingressospalmeiras.com.br.

Na competição continental, o Verdão já está classificado às oitavas de final. A equipe tem 13 pontos e lidera o Grupo F, além de estar em primeiro lugar geral. Os comandados de Abel Ferreira chegam para a última rodada com o objetivo de confirmar a melhor campanha nessa fase.

Palmeiras e San Lorenzo se enfrentaram na estreia da competição. O duelo que aconteceu no Estádio Nuevo Gasómetro, na Argentina, terminou empatado por 1 a 1.

Confira os valores dos ingressos:

Gol Norte - R$ 200



Superior Norte - R$ 240



Superior Sul - R$ 240



Superior Leste - R$ 260



Superior Oeste - R$ 260



Gol Sul - R$ 280



Central Leste - R$ 350



Central Oeste - R$ 380