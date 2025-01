Começa show de Ludmilla em primeira grande festa no BBB 25

Colaboração para Splash, no Rio

A cantora Ludmilla já subiu ao palco para agitar a casa mais vigiada do Brasil! A carioca vai cantar os seus maiores sucessos e promete animar a casa do BBB 25 na noite de hoje.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que está acontecendo

Ludmilla comanda a primeira grande festa da 25ª edição do Big Brother Brasil. A última apresentação da cantora no reality foi em 2024. Em um comunicado oficial da Globo, a carioca falou sobre suas expectativas para a apresentação de hoje.

Estou muito animada em comandar a primeira grande festa do BBB 25! Vai ser uma noite incrível, cheia de energia boa para os brothers e todo mundo que está assistindo de casa.

Ludmilla

A festa tem uma decoração especial, para comemorar o início da edição. O Splash já havia adiantado que o ambiente foi montado em tons de azul, preto e prata, com um mood inspirado na tecnologia. O portal de entrada, que liga o interior da casa à festa, é túnel de vidro fumê com luzes de LED.

Figurino dos brothers acompanham decoração da festa. Participantes usam roupa nas cores prata e preto.

BBB 25 - enquete UOL: quem a dupla Aline e Vinícius deve indicar ao Paredão? Resultado parcial Total de 456 votos 44,96% Arleane e Marcelo 51,32% Diogo e Vilma 3,73% João Pedro e João Gabriel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 456 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.