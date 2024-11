Luana desabafa com Flora sobre antigo grupão: 'Eu não tinha espaço'

Durante a nona festa de A Fazenda 16 (Record), Luana e Flora conversaram sobre o começo do jogo, quando as duas faziam parte do grande grupo que existia na casa.

O que aconteceu

Luana desabafou que não se sentia à vontade. "Eu não tinha espaço!"

Flora apontou que conseguia se destacar. "Eu sempre fui o que eu sou".

Luana explicou. "Tu acha que eu falei de Júlia no apontamento porquê? Eu não tinha espaço! Quem tinha espaço no Grupão era você, Sue e Bali, só! E Larissa, quando falava mais alto. Eu nunca concordei com aquele grupão."

Sempre falei pra Larissa e Raquel que eu não queria. Luana Targino

A fazendeira também comentou sobre as placas que recebeu de Gizelly no Hora do Faro. "Eu fiquei mal porque uma coisa é você ser julgada pelo seu jogo, outra é pelo que você é lá fora. E é o que as pessoas falam de mim aqui. Que todo mundo tem pavor de mim, que eu tenho a energia ruim, o coração ruim...".

