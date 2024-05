Dá pra transar menstruada? Dicas ajudam a não pular o sexo 'naqueles' dias

Do UOL, em São Paulo

Não é porque você está menstruada que o sinal fica vermelho para o sexo. Seja com toalhas na cama ou com a escolha acertada das posições sexuais, há muitas alternativas para curtir o momento. A libido pode ficar mais intensa durante o período menstrual, que também aumenta a sensibilidade da vagina.

Quais as vantagens?

O clitóris fica mais sensível, o que facilita a chegada ao orgasmo, e os níveis de estrógeno e testosterona aumentam, o que proporciona uma maior sensação de relaxamento.

O sangue da menstruação também pode funcionar como um lubrificante natural durante a relação.

E como melhorar a experiência?

Ainda que esteja cheia de vontade e caso pratique sexo com penetração, priorize posições em que você tenha mais controle para que ela não seja tão profunda.

A posição da conchinha, em que o casal fica lado, porque a penetração não chega tão profundamente ao colo do útero.

Se a ideia é preservar a roupa de cama, forre-a com toalhas (não precisa ser a cama toda, mas apenas onde a sua pélvis estará pousada) e parta para o amasso.

As mãos, desde que bem limpas, podem percorrer toda a região. Se for usar algum brinquedo sexual, limpe antes e depois do uso para evitar contaminações e problemas de conservação.

O sexo durante ou após o banho também é uma alternativa, uma vez que a pessoa menstruada terá feito a higiene e não haverá tanto sangue ainda dentro do útero.

Se você não tem paciência para tanta estratégia na hora de transar, fique tranquila. Há acessórios que podem facilitar essa dinâmica, como os discos menstruais, uma nova alternativa aos absorventes tradicionais. O acessório, semelhante a um coletor menstrual, é mais achatado, ocupa menos espaço no canal, além de ser maleável e funciona durante o sexo.

Atenção

No sexo durante a menstruação, assim como em toda a relação, a camisinha é fundamental, já que o período menstrual deixa o corpo mais suscetível às ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). E, ao contrário do que muita gente acredita, há chances de engravidar no período.

Fontes: Erica Mantelli, ginecologista e obstetra especialista em saúde sexual; e Paula Napolitano, psicóloga especializada em terapia sexual

*Com matéria publicada em 28/05/2023