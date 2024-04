Reserva indígena, açaí: as férias de astro da Netflix no interior do Acre

Conhecido por interpretar Guzmán em "Elite" (Netflix), o ator espanhol Miguel Bernardeau, 27, surpreendeu os fãs brasileiros ao escolher o país para curtir alguns dias de férias.

O que aconteceu

O astro da Netflix foi visto pelos fãs em Cruzeiro do Sul, pela primeira vez, no dia 25 de março. A cidade, localizada no interior do Acre, tem menos de 100 mil habitantes.

Ao chegar no país, ele publicou uma selfie em um pequeno aeroporto, etiquetando a Amazônia como localização. No clique, ele aparece de boné e mochila.

Dias depois, Miguel viralizou no X (antigo Twitter) ao aparecer no vídeo de uma fã que recebeu o ator em sua casa. Melissa Oliveira publicou — originalmente no TikTok — imagens dele tomando açaí com leite condensado, brincando com cachorros e batendo papo com os integrantes da casa. O artista espanhol assinou até a bandeira do Acre.

do nada o miguel bernadeau de elite dando rolê no acre pic.twitter.com/PZnwvA1c1H -- Lucas (@vlucasrocha) April 4, 2024

Ao se despedir do país, nesta quinta-feira (4), ele compartilhou fotos de outra etapa da viagem: uma visita à Reserva Indígena Rio Gregório, aldeia do Povo Yawanawá. Em português, fez um agradecimento pelo conhecimento aprendido.

Obrigado à comunidade Yawanawa por tudo. Conhecer sua cultura e compartilhar seus conhecimentos tem sido uma experiência que me acompanhará e levarei para sempre no coração. Vejo vocês em breve.

Miguel Bernadeau via Instagram

Em fotos publicadas por integrantes do Povo Yawanawá, o ator aparece com pinturas típicas do Povo Yawanawá em seu corpo. Ele foi descrito como uma pessoa "humilde".