Exportações da China crescem em meio a tensões comerciais, importações surpreendem

As exportações da China ganharam impulso em dezembro, com as importações também mostrando recuperação, embora a força no final do ano tenha sido alimentada em parte pelas fábricas que correram com os estoques para o exterior, conforme se preparam para o aumento dos riscos comerciais sob a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos.

As exportações têm sido um motor de crescimento vital para a economia chinesa, que ainda está sobrecarregada por uma crise imobiliária prolongada e pela confiança instável do consumidor.

As exportações aumentaram 10,7% em dezembro em relação ao ano anterior, mostraram os dados da alfândega nesta segunda-feira, superando a previsão de crescimento de 7,3% em uma pesquisa da Reuters com economistas, e melhorando em relação ao aumento de 6,7% registrado em novembro.

As importações surpreenderam positivamente com um crescimento de 1%, o desempenho mais forte desde julho de 2024. Economistas esperavam um declínio de 1,5%.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que retornará à Casa Branca na próxima semana, propôs tarifas pesadas sobre os produtos chineses, provocando temores de uma nova guerra comercial entre as duas superpotências.

Além dos desafios, as disputas não resolvidas com a União Europeia sobre as tarifas de até 45,3% sobre os veículos elétricos chineses ameaçam atrapalhar as ambições da China de expandir suas exportações de automóveis e ajudar a lidar com as preocupações deflacionárias de excesso de capacidade.

"A antecipação do comércio tornou-se mais visível em dezembro como resultado dos efeitos do Ano Novo Chinês e da posse de Donald Trump", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit. O maior festival da China vai de 28 de janeiro a 4 de fevereiro.

"O crescimento das importações pode ser sustentado pela estocagem de commodities, como cobre e minério de ferro, como parte da estratégia (da China) de 'comprar na baixa'", acrescentou.

O superávit comercial da China aumentou para 104,8 bilhões de dólares no mês passado, em comparação com 97,4 bilhões de dólares em novembro. Seu superávit comercial com os EUA subiu para 33,5 bilhões de dólares no mesmo período, de 29,81 bilhões no mês anterior.

Um porta-voz da alfândega chinesa disse a repórteres que ainda há um espaço "enorme" para o crescimento das importações da China este ano.