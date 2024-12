Banco Mundial aumenta previsão de crescimento da China e país revisa PIB

As ressalvas do Banco Mundial para o crescimento da economia da China no ano que vem e a revisão do PIB (Produto Interno Bruto) do país asiático em 2023 movimentam o mercado financeiro nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu?

Estimativa do PIB de 2023 ficou em US$ 17,73 trilhões, alta de 2,7% em relação à previsão inicial. O novo cálculo foi informado nesta quinta-feira (26) pelo escritório de contabilidade do país, que fez um censo econômico — como tem acontecido nos últimos cinco anos.

Revisão, porém, não trouxe a dimensão real do PIB chinês, que pode ser divulgado nos próximos dias. O NBS, como é conhecida a agência de estatísticas do país, irá revelar mais detalhes sobre a revisão do ano passado nos próximos dias.

Impactos nas projeções para 2024 são pequenos. Segundo o governo chinês, a mudança terá pouca influência sobre o crescimento deste ano, já que as autoridades prometeram mais estímulos para 2025. O governo chinês estabeleceu meta de crescimento de cerca de 5%

Banco Mundial reviu para cima previsão de crescimento da economia chinesa. O crescimento do PIB da China pode chegar a 4,9% este ano, acima da previsão de junho, que era de 4,8%.

Segunda maior economia do mundo enfrentou dificuldades este ano. A crise imobiliária, que deve permanecer em 2025, e à fraqueza da demanda interna são duas questões pontuadas pelo Banco Mundial. Um aumento esperado nas tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos quando o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, assumir o cargo em janeiro também poderá afetar o crescimento chinês, segundo a instituição.