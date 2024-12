Governo Lula indica 14 diretores para oito agências reguladoras

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou, para apreciação do Senado Federal, os nomes de 14 diretores para oito agências reguladoras.

O que aconteceu

Despacho do presidente Lula foi publicado no Diário Oficial da União na noite desta segunda-feira (16). As indicações eram esperadas na semana passada, mas foram atrasadas devido à internação de emergência de Lula para retirar estancar uma hemorragia cerebral, na terça (10).

Os diretores indicados são:

- Patricia Barcelos para diretora da Ancine (Agência Nacional do Cinema)

- Artur Watt Neto para diretor geral e Pietro Adamo Sampaio Mendes para diretor da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)

- Alessandro Facur Neves de Salles Soares para diretor presidente, Lorena Pozzo para diretora de instalações radioativas e controle, e Ailton Fernando Dias para diretor da ANSN (Autoridade Nacional de Segurança Nuclear)

- Wadih Nemer Damous Filho para diretor presidente da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)

- Tiago Chagas Faierstein para diretor presidente e Rui Chagas Mesquita para diretor da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)

- Leandro Pinheiro Safatle para diretor presidente, Daniela Marreco Cerqueira para diretora, e Diogo Penha Soares para diretor da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

- José Fernando de Mendonça Gomes Júnior para diretor da ANM (Agência Nacional de Mineração)

- Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio para diretor geral da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

Alguns dos novos diretores substituem outros cujos mandatos estão acabando entre o final deste ano e o início de 2025. Também há substituições de diretores que renunciaram aos cargos.

A expectativa do governo é de que as apreciações sejam feitas ainda neste ano. Caso as indicações ficassem para depois de terça (17), as votações somente aconteceriam em 2025.