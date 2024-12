Dólar cai e Bolsa sobe com notícias sobre petróleo e votação do pacote

O dólar tem baixa nesta quinta-feira (05) e a Bolsa de Valores opera em alta. O mercado está de olho na tramitação do pacote de gastos no Congresso, nas mudanças no conselho da Petrobras (PETR3 e PETR4) e nos cortes de fornecimento que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) promete.

A tributação de dividendos também está no radar.

O que está acontecendo

O dólar comercial tinha baixa de 1,05%, vendido a R$ 5,985 — a primeira vez abaixo de R$ 6 neste mês. O turismo era vendido com desvalorização de 0,86%, para R$ 6,222.

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em alta de 1,34%. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, valoriza para 127.781 pontos.

No câmbio o mercado segue num movimento leve de correção da alta provocada pelo susto com o anúncio do pacote de gastos. Há uma semana, o governo divulgou medidas para diminuir seus gastos em R$ 70 bilhões em dois anos. O pacote desagradou os investidores, que acharam o montante insuficiente para reequilibrar as finanças públicas. A ideia de anunciar, ao mesmo tempo, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês também caiu mal.

Na terça (3) e na quarta-feira (4), o dólar recuou cerca de 0,35%.

A proximidade com a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima quarta-feira também ajuda. O mercado espera que o Banco Central suba a Selic, atualmente em 11,25% ao ano, em até um ponto percentual. Juros altos intensificam a entrada de dólares no país e, com isso, as cotações da moeda americana podem diminuir.

Por isso, o BTG prevê dólar R$5,90 ao final de 2024 e de R$5,80 até o fim de 2025.

Uma possível alta do petróleo também pode ajudar. A aliança de produtores de petróleo OPEP+ adiou a retomada na produção de petróleo e isso pode fazer os preços subirem, o que é bom para países exportadores como o Brasil. Por enquanto. os preços estavam em alta de 0,70%.

O corte voluntário de produção de 2,2 milhões de barris por dia deveria acabar agora em dezembro, mas vai permanecer até abril de 2025.

A produção ficará, então, em 1,7 milhões de barris por dia por mais quatro meses, uma vez que a demanda global, e principalmente a da China, continua fraca.

Isso pode ter impacto nas ações da Petrobras, que também podem sentir a troca de comando no Conselho. PETR3 e PETR4 têm leve alta no momento. PETR3 subia 0,66% para R$ 42,65 e PETR4 tinha elevação de 0,48%, para R$ 39,44.

A Petrobras confirmou na noite de quarta-feira (04) a saída do presidente do Conselho de Administração, Pietro Mendes. Ele deixará o cargo para assumir uma diretoria na Agência Nacional do Petróleo (ANP). O substituto será Bruno Moretti, conselheiro ligado à Casa Civil. Investidores demonstram preocupação com a possível intensificação da influência governamental na estatal.

Também na noite de ontem, o requerimento de urgência para o projeto de lei do pacote de corte de gastos foi aprovado por 260 votos a favor e 98 contra. Três votos a mais do que o necessário (257).

O mercado também está de olho na tributação de dividendos. Hoje ela é isenta, mas o governo quer tributar na fonte estes rendimentos, com a criação de um imposto mínimo para os contribuintes com renda mensal acima de R$ 50 mil por mês.

A alíquota deve ser de 7,5% ou até chegar a 10%. A medida deve ser discutida no Congresso no ano que vem e, se aprovada, passaria a valer em 2026.