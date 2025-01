Momento da colisão e mais: veja vídeos da tragédia com helicóptero e avião

O momento em que um avião e um helicóptero militar colidem no ar, sobre o aeroporto Ronald Reagan, em Washington, na noite de ontem, foi registrado em vídeo e as imagens se espalharam pelas redes sociais.

Radar mostra momento da colisão

Áudios mostram reação de controladores de voo

O que aconteceu

O primeiro vídeo (acima) mostra o momento exato da colisão entre o avião e o helicóptero. Nas imagens, é possível ver ambas as aeronaves se aproximando em direções opostas, antes de colidirem no ar, resultando em uma explosão seguida da queda de ambas no rio Potomac. Equipes de emergência foram rapidamente mobilizadas, enfrentando condições adversas, como temperaturas baixas, ventos fortes e presença de gelo no rio.

Até o momento, pelo menos 30 corpos foram recuperados. As autoridades continuam as buscas e iniciaram investigações para determinar as causas do acidente.

Testemunhas relataram ter visto um "clarão branco" no céu e observaram que as aeronaves seguiam "padrões irregulares" antes do impacto. As informações são ABC News. A colisão ocorreu por volta das 21h (horário local), quando o avião se aproximava para pouso.

O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Era um Bombardier CRJ700 operado pela PSA Airlines, sob a bandeira da American Airlines, identificado como voo 5342. A aeronave partiu de Wichita, Kansas, com destino a Washington.

O helicóptero militar transportava três soldados a bordo. Era um modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, que decolou de Fort Belvoir, na Virgínia.

Pousos e decolagens foram suspensos no aeroporto. O Aeroporto Ronald Reagan foi fechado, segundo a FAA (Administração Federal de Aviação), e os voos foram desviados para o Aeroporto Internacional Marshall de Baltimore, segundo o Washington Post.

O presidente americano Donald Trump culpou a tripulação do helicóptero militar e os controladores de tráfego aéreo pelo acidente. "O helicóptero estava indo direto para o avião por um longo período de tempo. É uma noite clara, as luzes do avião estavam acesas, porque o helicóptero não subiu, desceu ou virou?", questionou na rede social Truth.