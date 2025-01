Suco de abacaxi com gengibre e cúrcuma: para que serve e como tomar?

O suco de abacaxi com gengibre e cúrcuma tem um sabor doce, picante e terroso. A combinação se destaca por oferecer vitamina C, manganês, bromelina e curcumina. Esses nutrientes oferecem diversos efeitos positivos para a saúde.

A seguir, veja detalhes dos benefícios do consumo da bebida e se há alguma contraindicação.

1. Combate inflamações. Abacaxi é abundante em vitamina C e bromelina, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo e a acelerar a recuperação de processos inflamatórios. Gengibre contém gingerol, composto tem propriedades antioxidantes, capaz de inibir substâncias inflamatórias, como as prostaglandinas. Já a cúrcuma possui curcumina, que atua na modulação de vias inflamatórias. Esses compostos trabalham juntos para potencializar o efeito anti-inflamatório e proteger as células contra danos causados pelo estresse oxidativo.

2. Ajuda na digestão. O abacaxi possui bromelina, uma enzima que auxilia na quebra de proteínas, facilitando a digestão. Além disso, estimula a produção de sucos gástricos e melhora a absorção de nutrientes.

3. Promove a saúde gastrointestinal. Esse suco beneficia a saúde gastrointestinal de várias maneiras, como aliviar náuseas e vômitos, além de estimular o esvaziamento gástrico, o que ajuda a reduzir o desconforto após as refeições. Também diminui a formação de gases e a distensão abdominal.

4. Faz bem para o coração. O abacaxi, devido ao seu alto teor de potássio, pode reduzir a pressão arterial. Além disso, ao diminuir a inflamação, o suco melhora a circulação sanguínea e reduz a agregação de plaquetas, prevenindo problemas cardiovasculares. A cúrcuma contribui para o controle do colesterol e para a redução de inflamações que afetam as paredes dos vasos sanguíneos.

5. Melhora a saúde da pele. O consumo regular de vitamina C presente no abacaxi pode estimular a produção de colágeno, que mantém a firmeza da pele. Além disso, os compostos bioativos e antioxidantes do gengibre e da cúrcuma combatem os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e melhorando a textura da pele.

6. Contribui com o controle do peso. A bromelina do abacaxi facilita a digestão e reduz a sensação de inchaço. Já o gengibre impulsiona o metabolismo e ajuda a regular os níveis de glicose no sangue, prevenindo picos de insulina. Por fim, a cúrcuma combate inflamações associadas à obesidade e melhora a sensibilidade à insulina, auxiliando no controle da gordura abdominal.

7. Fortalece o sistema imunológico. A vitamina C do abacaxi contribui para o funcionamento adequado do sistema imunológico. Já a cúrcuma, com suas propriedades antioxidantes, também favorece a resposta imune e a defesa contra bactérias, vírus, fungos e protozoários.

8. Melhora a saúde óssea. O abacaxi é fonte de manganês, mineral importante para a formação de ossos fortes e saudáveis. A cúrcuma também pode promover a saúde óssea ao reduzir a inflamação nas articulações e prevenir doenças como a osteoartrite.

9. Acelera a recuperação muscular. A bromelina do abacaxi reduz a dor muscular e acelera a recuperação após exercícios por ter propriedades anti-inflamatórias e aliviar a dor. O gengibre, por sua vez, também é conhecido por auxiliar na recuperação muscular e alívio de dores.

Contraindicações

Pessoas com gastrite ou refluxo. Elas devem evitar grandes quantidades devido à acidez do abacaxi e do gengibre. Isso porque esses ingredientes podem irritar a mucosa gástrica.

Pessoas que fazem uso de anticoagulantes também devem consumir com cautela. O gengibre e a cúrcuma intensificam o efeito desses medicamentos. Além disso, aqueles que têm alergia ou intolerância a qualquer ingrediente do suco devem evitá-lo.

Como consumir?

A recomendação é consumir de 200 a 250 ml por dia. Preferencialmente pela manhã ou entre as refeições.

Como preparar. Para preparar, basta bater no liquidificador o abacaxi (fresco ou congelado), um pedaço pequeno de gengibre e uma colher (chá) de cúrcuma em pó. Adicione água até atingir a consistência desejada. A bebida pode ser adoçada com mel ou adoçante.

Fonte: Isolda Prado, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).