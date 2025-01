É melhor não andar após as 10h: como é um dos lugares mais quentes do mundo

Do UOL, em São Paulo

O Brasil pode até ter seus dias de calor, mas nenhuma temperatura do país se compara aos valores extremos do Vale da Morte, na Califórnia. Lá, as temperaturas podem chegar a impressionantes 56,7°C, como registrado em 10 de julho de 1913, na região de Furnace Creek Ranch.

Como é Vale da Morte

Paisagens impressionantes, mas com calor extremo. O Vale da Morte é um parque nacional de tirar o fôlego — tanto pela beleza quanto pelo calor extremo. Com formações rochosas coloridas e montanhas que parecem ter saído de outro planeta, o lugar impressiona pela vastidão desértica.

Coração do parque esconde um pequeno vilarejo com o famoso termômetro. Furnace Creek, cujo nome significa "riacho do forno", é o ponto central do parque. Lá está localizado o termômetro famoso que atrai turistas e registra temperaturas quase inacreditáveis.

Turista posa ao lado do registro de 55°C, no Vale da Morte. Imagem: Getty Images

Apesar do clima extremo, algumas pessoas vivem e trabalham na região, seja no turismo ou em serviços locais. Já os turistas, muitos deles aventureiros, fazem questão de posar ao lado do termômetro e enfrentar o calor como uma conquista pessoal.

O que explica temperaturas tão altas?

Vale da Morte está situado em uma depressão. Ele fica a 86 metros abaixo do nível do mar, o que favorece a retenção de calor.

Clima desértico e céu claro aumentam a temperatura. A ausência de nuvens e um céu sempre claro permite que o sol incida diretamente sobre o solo, aquecendo-o intensamente durante o dia.

Efeito estufa cria uma espécie de forno. O calor que o solo absorve durante o dia não consegue se dissipar à noite, criando uma espécie de "forno natural".

Placa no Vale da Morte avisa sobre calor extremo e a recomendação de que não se caminhe depois das 10h da manhã Imagem: Getty Images

"Star Wars" e outros filmes foram gravados no local

Vale da Morte serviu de cenário para vários filmes. As paisagens áridas e dramáticas se tornaram o "planeta Tatooine" em "Star Wars", além de abrigarem cenas de clássicos como "Spartacus" (1960) e "Tarzan' (1951).

Vista do alto do Vale da Morte, na Califórnia Imagem: Getty Images

Zabriskie Point e sua fama no cinema. O ponto mais famoso do parque deu nome ao filme homônimo do cineasta Michelangelo Antonioni, lançado em 1970. A combinação de terrenos únicos, cores marcantes e uma atmosfera desértica tornou o Vale da Morte um local ideal para produções que exigem cenários surreais.

*Com informações de matéria publicada em 19/08/2020.