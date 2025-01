Órgão regulador da Itália busca informações da DeepSeek sobre proteção de dados

ROMA (Reuters) - A autoridade de proteção de dados da Itália disse nesta terça-feira que está buscando respostas do modelo chinês de inteligência artificial DeepSeek sobre o uso de dados pessoais.

O órgão regulador italiano, também conhecido como Garante, afirmou que deseja saber quais dados pessoais são coletados, de quais fontes, para quais finalidades, com qual base legal e se eles são armazenados na China.

A DeepSeek e suas empresas afiliadas têm 20 dias para responder, segundo um comunicado do Garante, em uma das primeiras medidas regulatórias contra a startup chinesa.

Nos Estados Unidos, um secretário de imprensa da Casa Branca disse que as autoridades estão analisando as implicações do aplicativo para a segurança nacional.

A DeepSeek, que se apresenta como uma alternativa de baixo custo aos concorrentes norte-americanos, provocou uma venda de ações de tecnologia na segunda-feira, quando seu assistente de IA gratuito ultrapassou o ChatGPT da OpenAI na App Store da Apple nos Estados Unidos.

O Garante da Itália é um dos órgãos de fiscalização mais ativos da Europa no uso de IA. Em 2023, proibiu brevemente o uso do ChatGPT, apoiado pela Microsoft , no país por suspeita de violações das regras de privacidade da União Europeia.

(Reportagem de Elvira Pollina Alvise Armellini)