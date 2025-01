Oscar 2025 indica Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" - Brasileira está entre as cinco finalistas na categoria de melhor atriz. Já obra de Walter Salles disputa títulos de melhor filme e melhor filme internacional.A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood indicou nesta quinta-feira (23/01) os finalistas que vão concorrer ao Oscar 2025.

Após ser consagrada com o Globo de Ouro 2025, como Melhor Atriz em Filme de Drama, Fernanda Torres agora concorre oficialmente à categoria de "Melhor Atriz" no Oscar. Além dela, foram indicadas também Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), Mikey Madison ("Anora") e Demi Moore ("The Substance").

Já a obra "Ainda Estou Aqui", dirigida por Walter Salles, vai concorrer a Melhor Filme e também a Melhor Filme Internacional.

Em Melhor Filme, o longa-metragem vai disputar com "Anora", "O Brutalista", "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked".

Na categoria Melhor Filme Internacional, a obra disputa o prêmio com o longa-metragem frânces vencedor do Globo de Ouro, "Emilia Pérez"; além de "Flow" (Lituânia), "A Garota da Agulha" (Dinamarca) e "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha).

Com a indicação, a produção brasileira repete a dobradinha de 1999, quando "Central do Brasil", também dirigida por Walter Salles, concorreu à categoria de Melhor Filme Internacional e Fernanda Montenegro disputou o prêmio de Melhor Atriz.

O evento que premia os vencedores acontecerá no dia 2 de março em Los Angeles. A apresentação será comandada pelo comediante americano Conal O'Brien. O anúncio foi adiado duas vezes em decorrência dos incêndios que atingiram a cidade.

Relembre a participação brasileira no Oscar

Outros longa-metragens brasileiros também concorreram ao Oscar em outras ocasiões. Em 2004, "Cidade de Deus" foi indicado em quatro categorias — direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia. Produções brasileiras voltaram aos finalistas em Los Angeles com "O Menino e o Mundo", na categoria de Melhor Filme de Animação (2016), e "Democracia em Vertigem", que concorreu a Melhor Documentário (2020).

Na categoria Melhor Filme Internacional, os filmes "O Pagador de Promessas" (1963), "O Quatrilho" (1996) e "O Que É Isso, Companheiro?" também disputaram como finalistas.

Em 1986, a produção americana-brasileira "O Beijo da Mulher Aranha" concorreu ao maior prêmio da noite, de Melhor Filme. O Brasil nunca ganhou a estatueta.

