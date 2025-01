Trump ameaça Rússia e outros países com tarifas se não houver acordo sobre Ucrânia

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que adicionará novas tarifas à sua ameaça de sanções contra a Rússia se o país não fizer um acordo para acabar com sua guerra na Ucrânia, e acrescentou que elas também poderiam ser aplicadas a "outros países participantes".

Em uma publicação no Truth Social, Trump modificou os comentários que fez na terça-feira de que deve impor sanções contra a Rússia se o presidente Vladimir Putin se recusar a negociar o fim do conflito de quase três anos.

"Se não fizermos um 'acordo', e logo, não terei outra escolha a não ser impor altos níveis de taxas, tarifas e sanções a tudo o que for vendido pela Rússia aos Estados Unidos e por vários outros países participantes", disse Trump.

A publicação de Trump não identificou os países que ele considera participantes do conflito ou como ele define participação.

O governo do ex-presidente Joe Biden impôs pesadas sanções a milhares de entidades dos setores bancário, de defesa, manufatura, energia, tecnologia e outros da Rússia desde a invasão em grande escala da Ucrânia por forças russas em fevereiro de 2022, que matou dezenas de milhares de pessoas e reduziu cidades a escombros.

O vice-embaixador da Rússia na ONU, Dmitry Polyanskiy, disse que Moscou terá que ver o que Trump acha que significa um "acordo" para acabar com a guerra na Ucrânia.

"Não se trata apenas da questão de acabar com a guerra", disse Polyanskiy à Reuters. "É, antes de tudo, a questão de abordar as causas fundamentais da crise ucraniana."

No período que antecedeu sua vitória nas eleições de 5 de novembro, Trump declarou inúmeras vezes que teria um acordo entre a Ucrânia e a Rússia em seu primeiro dia no cargo, se não antes. Mas assessores de Trump admitiram que um acordo para acabar com a guerra pode levar meses ou mais.

No início deste mês, o Tesouro dos EUA atingiu as receitas de energia da Rússia com suas sanções mais duras até o momento, tendo como alvos os produtores de petróleo e gás Gazprom Neft e Surgutneftegas, além de 183 embarcações que fazem parte da chamada frota escura de navios-tanque que tentam evitar outras restrições comerciais ocidentais.

AMEAÇAS DE SANÇÕES E TARIFAS

Trump tem procurado usar a ameaça de tarifas para atingir objetivos não comerciais, inclusive ameaçando México, Canadá e China com tarifas para pressioná-los a interromper a imigração ilegal e o fluxo do opioide mortal fentanil para os Estados Unidos.

Esses três países são os principais parceiros comerciais dos EUA. Mas a Rússia está bem abaixo na lista, com as importações norte-americanas da Rússia caindo para apenas 2,9 bilhões de dólares nos primeiros 11 meses de 2024, de 29,6 bilhões de dólares em 2021.

Quanto a outros participantes, o governo Biden impôs sanções contra entidades na China, Coreia do Norte e Irã por ajudarem no esforço de guerra da Rússia.

(Reportagem de Ismail Shakil e David Lawder, Katharine Jackson; reportagem adicional de Michelle Nichols na ONU e Daphne Psaledakis em Washington)