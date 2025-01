Popularidade de Lula leva tombo inédito após fiasco do Pix

O colunista José Roberto de Toledo antecipa pesquisa que mostra que, hoje, há mais brasileiros que consideram seu governo ruim que bom. É uma situação inédita para o presidente, e mais dolorosa porque a queda de popularidade aconteceu entre os mais pobres, menos escolarizados e moradores do Nordeste. Não dá pra cravar a razão da queda, mas o maior fato político do período foi a surra que o Executivo tomou da máquina de fake news a respeito do Pix.

E há dificuldades pela frente. A intenção de Lula de marcar seus últimos dois anos com "comida barata na mesa do trabalhador" será difícil de cumprir, com o preço dos alimentos subindo menos, mas ainda bastante, segundo projeções. "A promessa de baratear o preço dos alimentos parece ter sido lançada sem ser precedida de estudos e da formulação de medidas capazes de implementá-la com sucesso", escreve José Paulo Kupfer.

Como se não bastasse, Josias de Souza ainda lembra que, no início do "ano da colheita", o presidente ainda está devendo na área ambiental: "Em novembro, quando estiver presidindo a cúpula do clima da ONU, em Belém, poderá convidar os líderes mundiais para o coquetel comemorativo dos três anos da chegada da Autoridade Climática à sua retórica".

Outros olhares

Juca Kfouri

Na Copinha, a camisa do Corinthians joga sozinha Leia mais

Andreza Matais

Audiência sobre big techs serve para governo agradar militância Leia mais

Milly Lacombe

Paulo Henrique Ganso na hora mais dramática de sua carreira Leia mais

Leonardo Sakamoto

Uber e 99 atropelam a lei e agem como se fossem os donos de São Paulo Leia mais

Raul Juste Lores

Nunes marca raro gol ao nomear arquiteta que entende de urbanismo Leia mais