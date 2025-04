Governo fará 46 concessões até o final de mandato para rodovias, sem outorga, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou, em evento com empresários, que o governo vai fazer até o final do mandato "46 concessões de ferrovia e rodovias, contra meia dúzia que foi feita durante tanto tempo atrás". Ele discursou na abertura do Encontro Internacional da Indústria de Construção (Enic), em São Paulo, ao lado de ministros do governo e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

Lula destacou que as concessões serão feitas sem outorga para beneficiar o usuário final. "A tal da outorga era quase que vender uma estrada para que o governador tivesse dinheiro para fazer outra obra, e o preço da outorga era colocada no preço do pedágio", criticou.

O presidente ainda exaltou a articulação política do governo e citou, como exemplos, a aprovação da PEC da Transição, no final de 2022, e a aprovação da reforma tributária em um Congresso com apenas 70 deputados do PT.

"Era impossível, teoricamente, imaginar que nós aprovamos uma reforma tributária, e ela foi aprovada", afirmou Lula. "Isso se chama capacidade de articulação política, civilidade, capacidade de conversar com os contrários, de ceder", disse.