Leia tudo que Donald Trump assinou e revogou em seu 1º dia como presidente

No primeiro dia de mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou 78 ordens executivas e medidas impostas por Joe Biden durante seu governo.

O que Donald Trump fez em seu primeiro dia de mandato?

Perdoou mais de 1.500 envolvidos em invasão ao Capitólio. O presidente assinou um indulto aos presos pelo 6 de Janeiro, a quem Trump chama de "reféns". O republicano questiona a gravidade da invasão ao Capitólio, um evento que ele qualificou como um "dia de amor" e de "efusão de afeto" direcionada para ele.

Retirou os Estados Unidos da OMS (Organização Mundial da Saúde). "A OMS nos roubou. Isso não vai acontecer mais", disse Trump, enquanto assinava ordens executivas no Salão Oval. Ele alegou que o principal problema da OMS seria o fato de a contribuição americana ser muito superior ao que pagam os chineses. Além disso, a OMS é considerada pela extrema direita como um dos focos da difusão de políticas de atenção à saúde reprodutiva e sexual, além de ter defendido a aplicação de vacinas e uso de máscara durante a pandemia da Covid-19.

Retirou EUA do Acordo do Clima de Paris. Adotado em 2015, ele previa um esforço global pela redução do aquecimento global. É a segunda vez que os Estados Unidos, o maior emissor histórico de gases de efeito estufa no mundo, se retira do acordo.

Declarou emergência nacional na fronteira com o México e iniciou ataque a imigrantes. O republicano assinou outra ordem executiva para "proteger" os americanos "contra a invasão" de migrantes pela fronteira com o México, e mais uma para eliminar o direito à cidadania no nascimento. Esse direito faz parte da Constituição dos Estados Unidos há mais de 150 anos.

Imigrantes esperam do lado de fora do escritório regional do Instituto Nacional de Migração para transitar pelo território mexicano a caminho dos EUA Imagem: Alfredo Estrella/AFP 13.jan.2025

Adiou proibição do TikTok por 75 dias. Apesar de Trump ter assinado o decreto, não se sabe se a medida pode anular a decisão judicial que entrou em vigor no domingo (19). A plataforma chegou a ficar 12 horas fora do ar entre a madrugada de sábado e a tarde de domingo, data limite para que a ByteDance, dona da rede social, resolvesse sua situação. Porém, a afirmação de Trump que assinaria o decreto no dia de sua posse fez o TikTok restaurar seus serviços.

Instituiu a política de comércio "América Primeiro". Essa política permite que Trump e seu gabinete implemente tarifas contra outros países quando julgar necessário. Durante toda sua campanha, o presidente prometeu taxar importações de outros países, com a intenção de proteger a indústria americana.

Colocou como política dos Estados Unidos que só há dois gêneros. Nesta ordem, Trump deixou definições de termos e expressões como "ideologia de gênero", "gênero", "homem", "mulher". Além disso, determinou que a Secretaria de Saúde e de Serviços Humanos deve prover explicações sobre as definições expostas na determinação.

18.set.2022 - Manifestantes a favor de crianças transgênero do lado de fora do Hospital Infantil de Boston, nos EUA Imagem: 18.set.2022 - Brian Snyder/Reuters

Mudou nome do Golfo do México e de montanha no Alaska. O primeiro agora é chamado de "Golfo da América" pelo governo dos Estados Unidos. Já a segunda, antes chamada de Monte Denali, passará a se chamar Monte McKinley, em homenagem ao presidente americano William McKinley.

Permitiu exploração de petróleo e gás natural no Alaska. "Desbloquear essa abundância de riqueza natural [no estado] aumentará a prosperidade de nossos cidadãos, ao mesmo tempo em que ajudará a melhorar a segurança econômica e nacional de nossa Nação para as gerações futuras", justificou.

Acabou com "censura federal" e "restaurou liberdade de expressão". Com essa ordem executiva, determinou que a política oficial dos Estados Unidos é de assegurar que funcionários do governo e a população americana possam participar de "discurso protegido constitucionalmente".

Acabou com "armamentização" do governo dos Estados Unidos. Trump acredita que, junto a seus aliados, foi alvo de uma "campanha sistemática" por parte do governo Biden, que teria usado agências nacionais e órgãos jurídicos para "infligir dor política em vez de buscar justiça". A ordem executiva permite que o Procurador-Geral do país tome "as medidas adequadas para rever as atividades de todos os departamentos e agências".

Pam Bondi, indicada por Trump para assumir Procuradoria-Geral dos EUA Imagem: MANDEL NGAN/AFP

Apontou cartéis como "organizações terroristas". A política do país, a partir de agora, é de "garantir a eliminação total da presença destas organizações" no país.

Estipulou "alívio emergencial de preços" para famílias americanas. Esta ordem impele que as agências do governo procurem baixar preços de moradia, reduzam custos administrativos "desnecessários", criem empregos, e eliminem "políticas 'climáticas' prejudiciais e coercivas".

Implementou retorno ao trabalho presencial para todos os funcionários do governo. Não houve justificativa para essa medida.

Congelou contratação de novos funcionários do governo. Esta ordem, entretanto, não se aplica a militares das forças armadas ou a cargos relacionados à imigração, segurança nacional ou segurança pública.

Donald Trump fez 'revogaço' de medidas do governo Biden

O presidente dos EUA, Donald Trump, reage ao assinar uma ordem executiva na Capital One Arena em Washington, nos EUA. Imagem: REUTERS/Carlos Barria

Ordens revogadas por Trump cobrem identitarismo, igualdade racial, proteção ao meio ambiente, e mais. Como justificativa, o documento assinado pelo republicano afirma que "a administração anterior incorporou práticas profundamente impopulares, inflacionárias, ilegais e radicais em todas as agências e escritórios do Governo Federal".

Presidente dos EUA revogou medidas favoráveis a minorias. Das 78 ordens revogadas, quatro são sobre prevenção à LGBTfobia e educação sobre gênero, duas são sobre apoio federal do governo para igualdade racial, e duas sobre programas voltados a apoio de povos nativos. Uma das ordens revogada promovia contratação de funcionários do governo pela estrutura organizacional de "Diversidade, Equidade e Inclusão", que prefere minorias.

Três medidas revogadas visavam proteção ao meio ambiente. Uma das maiores bandeiras de campanha de Trump foi a luta contra ambientalistas. Ele pediu maior extração de petróleo, e chamou o aquecimento global de "farsa" e "uma das maiores enganações de todos os tempos". As medidas revogadas reforçavam o comprometimento dos Estados Unidos com o meio ambiente, apoiando a ciência para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Em aceno a bilionários da tecnologia, Trump revogou decreto sobre perigos da inteligência artificial. O decreto de Biden exigia que os desenvolvedores de sistemas de IA que representassem riscos à segurança nacional dos EUA, à economia, à saúde pública ou à segurança compartilhassem os resultados dos testes de segurança com o governo dos EUA, de acordo com a Lei de Produção de Defesa, antes de serem divulgados ao público.

