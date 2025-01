Vereador do RJ é morto a tiros; motivação é desconhecida, diz PM

Do UOL, em São Paulo

Um vereador de Magé, no Rio de Janeiro, foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (20) perto de sua casa, no bairro de Nova Marília, no mesmo município em que legisla.

O que aconteceu

A autoria e a motivação do crime são desconhecidas, segundo a Polícia Militar. Silmar Braga (PP) foi atingido por diferentes disparos de arma de fogo, segundo a PM. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada para investigar a morte.

O vereador deu entrada no hospital municipal da cidade por volta de 9h45, mas não resistiu. "A equipe tentou a reanimação, sem sucesso. O óbito foi registrado às 10h25 e o corpo será encaminhado para o IML", informou a Prefeitura de Magé.

Silmar Braga estava em seu quarto mandato como vereador na cidade. A Câmara Municipal de Magé manifestou pesar pelo falecimento e disse que Braga deixa um "legado de trabalho e luta pelas causas que acreditava, sempre buscando o bem-estar da população de nossa cidade".

Prefeitura decretou luto de três dias pela morte de Silmar Braga. "Neste momento de grande tristeza, expressamos nossas condolências à família e amigos, e nos solidarizamos com todos que conviveram com Silmar Braga em sua trajetória política e pessoal", disse a administração municipal em nota.