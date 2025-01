Assessor parlamentar é preso com R$ 1,1 mi e carro blindado em Belém

Do UOL, em São Paulo

Um assessor parlamentar foi preso na sexta-feira (17) com R$ 1,1 milhão em espécie e em posse de um carro blindado em Belém (PA).

O que aconteceu

O assessor foi preso em flagrante junto de um representante comercial após sacarem o dinheiro em um banco, segundo a Polícia Federal. O representante trabalhava em uma empresa que tem contrato com órgãos públicos estaduais e municipais. O nome do parlamentar não foi divulgado.

Carro blindado foi apreendido. Além do dinheiro, foram apreendidos dois veículos —um deles blindado— em posse dos suspeitos, junto de celulares e documentos.

Indício de lavagem de dinheiro e corrupção, de acordo com a PF. "O saque de alto valor em espécie é indício de lavagem de dinheiro e a corrupção foi configurada no momento em que o representante comercial de uma empresa, envolvida em diversas licitações com órgãos públicos, repassou o dinheiro ao assessor parlamentar, um servidor público", afirma a corporação.

Ambos foram detidos em flagrante pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Contudo, os suspeitos foram soltos em audiência de custódia e responderão ao crime em liberdade. A corporação vai apurar o caso em inquérito.

O UOL tenta confirmar o nome dos envolvidos. O espaço segue aberto para manifestação.