Número de mortes em conflito de grupos rebeldes na Colômbia chega a 60, diz governo

BOGOTÁ (Reuters) - O número de mortos em decorrência da violência ligada a dois grupos rebeldes em uma das principais regiões do tráfico de drogas da Colômbia dobrou e chegou a 60, disse o ombudsman de direitos humanos do governo no sábado.

O escritório do ombudsman postou nas mídias sociais que cerca de 60 pessoas morreram violentamente, 32 foram sequestradas e centenas foram desalojadas devido ao conflito nos últimos dias entre o esquerdista Exército de Libertação Nacional (ELN) e as agora desmobilizadas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Na semana passada, o presidente Gustavo Petro acusou o ELN de ter cometido crime de guerra em meio aos ataques e suspendeu as negociações de paz com o grupo.

O ELN, em declaração no sábado, acusou uma facção das FARC de ter iniciado o conflito matando civis e cometendo outras agressões.

A facção das FARC não respondeu publicamente à alegação. Na sexta-feira, disse que havia começado a retirar suas unidades de combate para evitar o aumento da violência.