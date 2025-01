De pé em meio à destruição: como casa sobreviveu a incêndio em Los Angeles

Em meio ao incêndio que destruiu mais de 12 mil edifícios em Los Angeles, uma casa chamou atenção dos moradores por permanecer em pé, quase que intacta.

O que aconteceu

Há vários fatores arquitetônicos que pouparam a casa de grandes estragos. Entre elas estão um pátio em área protegida e livre de vegetação, um muro de concreto, paredes da casa construídas com resistência ao fogo por uma hora, um deck de madeira classe A, cuja característica é ser tão resistente ao fogo quanto aço ou concreto.

Além disso, o imóvel não tem aberturas de ventilação no sótão, prevenindo entrada de faíscas pelo telhado — que é de metal, com forro resistente ao fogo, e a fachada foi construída com madeira tratada termicamente. Os interiores foram poupados pois a casa também conta com vidros temperados.

Arquiteto disse que o projeto foi feito para um amigo. Greg Chansen postou uma foto da casa no X. Na imagem ainda é possível observar que o carro estacionado ao lado do imóvel não sobreviveu. "Totalmente habitável. Passei lá hoje. (...) Alguns painéis de vidro precisarão ser substituídos. Se não forem, tudo bem. [E só] um pouquinho de resíduo de cinza se acumulou no parapeito interno", escreveu ele.

Além disso, o morador se preparou e contou com a sorte para evitar grandes danos. Chansen ainda explicou que o morador, que já passou por outros incêndios, retirou latas de lixo e itens soltos da casa e deixou os portões laterais abertos como medida preventiva para evitar o fogo. O carro estacionado, no entanto, não resistiu.

Outros imóveis também sobreviveram ao fogo. Um deles foi uma mansão avaliada em US$ 9 milhões (R$ 54,3 milhões, na cotação atual) em Malibu. A resistência do imóvel frente às chamas também foi atribuída às opções feitas durante a construção. O proprietário, David Steiner, explicou ao New York Times que ela foi pensada com materiais resistentes ao fogo, como paredes de pedra e um telhado especialmente projetado para sobrevivência a incêndios.

Estados Unidos têm predileção a construções em madeira, que é inflamável. Por ser econômica, ela é uma escolha preferida no país. Um relatório da Associação Nacional de Construtores de Casas divulgado pela revista Time mostrou que 90% dos imóveis construídos em 2019 eram de madeira.

Devastação pode ser explicada pela pouca resiliência dos imóveis. Segundo Clive Dawson, arquiteto e sogro de Chansen, algumas das residências em Pacific Palisades tinham 90 anos e pouca proteção contra incêndio. "Se você reformar uma casa, poderá fazer todas essas alterações e ela poderá ser muito resistente ao fogo. [Mas] a maioria das pessoas não faz esse tipo de coisa. Eles estão mais interessados em uma nova cozinha nova ou em um novo banheiro", disse ele à Bloomberg.

Casas resilientes devem ser projetadas pensando no fogo. Dawson ainda explicou que materiais externos, como telhado de metal, evitam que o incêndio se alastre pelos imóveis, já que a maioria de como as casas se incendeia a partir de chamas no telhado.

Normalmente você sabe de onde vem o fogo. E tem que ter isso em mente ao projetar [uma casa], porque isso fará a diferença.

Clive Dawson, arquiteto, a Bloomberg

Políticas públicas são necessárias para evitar catástrofes. Ajustes na legislação sobre a maneira como os imóveis são construídos podem ser decisivos para resiliência frente ao fogo, de acordo com especialistas ouvidos pela Bloomberg.