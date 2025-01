Bolsa Família deixará de ser pago a 1.199 candidatos eleitos no ano passado

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome publicou nesta sexta-feira (17) uma instrução normativa que retirou 1.199 candidatos eleitos nas eleições 2024 da lista de beneficiários do programa Bolsa Família.

O que aconteceu

Texto foi publicado no Diário Oficial. Além do Bolsa Família, candidatos eleitos perderão direito ao Auxílio Gás a partir deste mês.

Nordeste concentrou casos. Só nessa região, 592 famílias de candidatos eleitos deixarão de ter acesso ao programa. Sudeste (300 famílias), Norte (168) e Sul (82) também tem números altos.

Minas Gerais é o estado com maior número de casos. Ao todo, 229 candidatos eleitos no estado recebiam Bolsa Família e deixarão o programa. Bahia (156) e Maranhão (94) registraram grande quantidade de casos também.

Famílias com candidatos eleitos e inscritas no Cadastro Único não poderão solicitar novos benefícios. A regra vale já a partir de hoje.

Pagamento do benefício acontece a partir do próximo dia 20. A data exata do pagamento é vinculada ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário —que pode ser visto no cartão do programa.