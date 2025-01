Governo lança programa de incentivo a professores com bolsa de R$ 2.100

O Ministério da Educação lançou ontem um programa inspirado no 'Mais Médicos' para incentivar a carreira de docentes no ensino público. Dentre as ações anunciadas, há bolsas e um cartão de crédito do Banco do Brasil sem pagamento de anuidade. Chamado de 'Mais Professores', o programa promete pagar R$ 2.100 por mês — e por até dois anos —, além do salário, a profissionais das redes de ensino que aderirem. A ideia é incentivar o ingresso em redes públicas de ensino da educação básica em regiões e em áreas com maior carência docente e, nos moldes do Mais Médicos, promover a realocação de profissionais para lugares em que há déficit de educadores por área de conhecimento. O chamamento público para "Bolsa Mais Professores" será feito em fevereiro. Saiba mais sobre o programa.

Presidente afastado da Coreia do Sul é preso. A polícia sul-coreana prendeu na noite de ontem Yoon Suk-Yeol por tentativa de golpe, ele tentou aplicar lei marcial no início de dezembro do ano passado. Mais de três mil agentes foram mobilizados para garantir a prisão, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, e os policiais passaram horas negociando com a equipe de segurança dele. Essa foi a segunda tentativa da polícia de executar o mandado de prisão. Assim como aconteceu no último dia 3, apoiadores do político tentaram barrar a entrada das forças de segurança à residência oficial do presidente. Yoon está sendo investigado criminalmente por insurreição, mas tem se negado a colaborar com as investigações. Saiba mais.

Cientistas definem quando a obesidade é uma doença. Trabalho de uma comissão composta por 58 especialistas do mundo inteiro definiu quando ter excesso de gordura no corpo é uma doença, derrubando conceitos e preconceitos e ajudando os sistemas de saúde a priorizar tratamentos. Conceitos que devem cair por terra são, por exemplo, o popular IMC (índice de massa corporal), atualmente utilizado para aferir a obesidade, e o da sentença de que quem tem obesidade está mal de saúde. Cientistas comprovaram que algumas pessoas que carregam gordura no corpo podem estar com a saúde preservada, entre outras conclusões que irão mudar a forma como se dará o diagnóstico daqui para frente. Para constatar a obesidade clínica em adultos, 18 sinais deverão ser identificados. Saiba mais na coluna de Lúcia Helena.

Governo prepara campanha às pressas para negar taxação do Pix. Antes de assumir a Secretaria de Comunicação da Presidência, o ministro Sidônio Palmeira encomendou às agências que fazem as campanhas do governo federal uma peça de combate à desinformação sobre a falsa taxação do Pix. Segundo reportagem da Folha, o prazo dado pelo ministro foi de menos de 24 horas e terminou ontem, data de sua posse. A urgência foi justificada pela rapidez com que se disseminou nas redes sociais a versão de que o governo passaria a cobrar impostos nas transações. Segundo relatos levados ao governo, pequenos comerciantes passaram a recusar pagamento via Pix, exigindo dinheiro vivo. Entenda.

Bolha de calor deixa temperaturas extremas no Brasil. O fenômeno deve atingir alguns estados brasileiros a partir desta semana e elevar as temperaturas a até 40ºC. Segundo a MetSul, os estados com cidades que devem receber o calor intenso são: Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O "calor excessivo" é esperado em Porto Alegre na quinta e na sexta-feira, quando os termômetros poderão marcar de 36ºC a 38ºC em vários pontos da região metropolitana. A bolha de calor se forma quando uma área de alta pressão permanece sobre uma região por dias ou semanas e, segundo meteorologistas, as mudanças climáticas têm aumentado a duração e a frequência dessas ondas no Brasil e no mundo. Saiba mais.

Acordo de cessar-fogo em Gaza faz extrema-direita se voltar contra Netanyahu. O acordo que está sendo discutido no Catar e entrou em processo de finalização provocou forte reação na extrema-direita que apoia o governo de Benjamin Netanyahu. O ministro da Segurança Nacional ameaçou se demitir e pediu que o colega das Finanças faça o mesmo. Milhares de israelenses foram às ruas protestar ontem. Em Tel Aviv, eles pediam o fim da guerra, mas em Jerusalém as manifestações eram majoritariamente contrárias ao acordo para o cessar-fogo. Saiba mais.

João Fonseca vence número 9 do mundo em estreia no Australian Open. O tenista brasileiro de 18 anos venceu o experiente Andrey Rublev em sua estreia na chave principal de um slam. A vitória faz de Fonseca o brasileiro mais jovem da história a ganhar uma partida de simples na chave principal do Australian Open. Ele deixa para trás Maria Esther Bueno (20 anos e 3 meses quando venceu pela primeira vez no torneio, em 1960) e Gustavo Kuerten (20 anos e 4 meses em 1997). O próximo desafio do brasileiro será o italiano Lorenzo Sonego (número 55), que estreou com vitória sobre o suíço Stan Wawrinka. Saiba como foi a partida.