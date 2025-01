Prefeito de BH passa por traqueostomia após uma semana internado

Após uma semana internado, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), passou por uma traqueostomia percutânea nesta sexta-feira (10) no hospital Mater Dei.

O que aconteceu

Procedimento substitui intubação e é usado para ajudar na respiração do paciente. Segundo boletim médico, prefeito "está bem adaptado a ventilação mecânica com parâmetros clínicos adequados".

Fuad foi internado na sexta-feira passada por insuficiência respiratória aguda. Essa é a quarta internação dele desde novembro do ano passado, quando foi para o hospital tratar dores nas pernas.

Prefeito tratou de um pequeno linfoma não Hodgkin no ano passado. Em outubro, concluiu o tratamento — hoje, ele repetiu exames e, segundo os médicos, os resultados mostraram que a remissão completa do câncer está mantida.

Equipe médica decidiu pela traqueostomia após Fuad ser intubado novamente. O prefeito foi extubado na segunda-feira (6), mas precisou do auxílio de aparelhos para respirar ontem.

Licença do cargo

Fuad pediu licença do cargo e ficará afastado por 15 dias. Desde a primeira internação, ele tem sido pressionado para deixar o cargo. O vice-prefeito, Álvaro Damião (União), assumiu interinamente as funções.

Antes de pedir licença do cargo, prefeito não participou presencialmente da posse e da diplomação. No dia 1º de janeiro, Fuad apareceu em videochamada de máscara ao lado da primeira-dama Mônica. Ele fez a leitura do juramento com dificuldades na fala.

Vice-prefeito foi repórter esportivo e trabalhou por 30 anos na rádio Itatiaia e TV Alterosa, afiliada ao SBT em Minas Gerais. Participou das coberturas de cinco Copas do Mundo, duas Olimpíadas, três Pan-Americanos e três Copas América. Ele pediu afastamento dos veículos de comunicação após a posse, em 1º de janeiro.