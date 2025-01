Ministro de Minas e Energia se reúne com Adnoc em busca de investimentos no Brasil

Por Marta Nogueira

(Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu com o diretor-executivo do grupo de Abu Dhabi Adnoc, Khaled Salmeen's, nesta sexta-feira, em busca de investimentos da companhia em gás e fertilizantes no Brasil, informou a pasta em comunicado à imprensa.

Durante o encontro que fez parte de agenda oficial do ministro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Silveira afirmou que a Adnoc se posiciona como um potencial investidor no país, como no leilão de gás que deverá ser realizado em 2025 pela estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) que está em fase de estruturação.

Na reunião também foram destacadas "possibilidades" de a Adnoc investir na produção de fertilizantes no Brasil, afirmou o ministério.

"Estamos trabalhando de forma estratégica, sob a liderança do presidente Lula, para reduzir a dependência de importação de fertilizantes, buscando cada vez mais investimentos internacionais para expandir estes setores em nosso país", disse Silveira no comunicado.

A Adnoc chegou a negociar com a Novonor em tempos recentes uma potencial compra de participação da petroquímica Braskem, mas as conversas foram encerradas sem sucesso em maio do ano passado.

(Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)