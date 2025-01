Maduro toma posse hoje na Venezuela em meio a repressão de políticos

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Está marcada para hoje a posse de Nicolás Maduro para seu terceiro mandato como presidente da Venezuela e o país vive um clima de tensão e perseguição. Ontem, a oposição denunciou a prisão da política María Corina Machado após participar de protestos em Caracas. Oposição e regime convocaram atos por todo o país e Corina rompeu mais de cem dias de clandestinidade, refugiada em local desconhecido, e foi às ruas de Caracas. Segundo seu partido, ela foi "violentamente interceptada" e horas depois liberada. O procurador-geral do governo chavista nega. A posse de Maduro está marcada para hoje, mas o candidato de oposição, Edmundo González Urrutia, chegou a afirmar que é ele quem vai tomar posse como presidente. As eleições na Venezuela foram marcadas por denúncias de fraudes e o governo não apresentou os boletins de urna para comprovar os resultados. Muitos países não reconheceram o pleito, inclusive o Brasil. Na noite de ontem, Maduro ignorou as denúncias e publicou em suas redes textos e fotos em que exalta sua suposta "vitória popular".

Temperatura do planeta em 2024 foi 1,6°C acima dos níveis pré-industriais. O observatório Copernicus, da União Europeia, confirmou hoje que o ano passado foi o mais quente já registrado, com temperatura média global de 15,10°C, ou 1,6°C acima do período pré-industrial. Isso faz de 2024 o primeiro ano a romper a barreira de 1,5°C estabelecida no Acordo de Paris. Os resultados indicam que o planeta segue em trajetória de rápido aquecimento, alimentado pela concentração recorde de CO2 e de outros gases que ampliam o efeito estufa. Todos os 366 dias de 2024 tiveram aquecimento acima de 1,25°C, enquanto três quartos deles superaram 1,5°C. Veja mais dados do relatório.

Avião de pequeno porte explode e cai no mar em Ubatuba (SP). A aeronave explodiu depois de sair da pista ao tentar posar no aeroporto de Ubatuba, no litoral de São Paulo. Cinco pessoas estavam a bordo, quatro sobreviveram e o piloto morreu. Os passageiros eram a empresária Mireylle Fries, o marido dela, Bruno Almeida, e os dois filhos do casal. O piloto foi identificado como Paulo Seghetto, ele ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O voo partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, e tentava pousar quando perdeu o controle, atravessou uma avenida e avançou sobre o mar na praia do Cruzeiro. Os sobreviventes foram levados para a Santa Casa de Ubatuba. Veja o vídeo do acidente.

Após mudanças, Meta passa a mostrar conteúdo político de contas não seguidas. O presidente do Instagram, Adam Mosseri, disse ontem que as redes Facebook, Instagram e Threads começaram a mostrar na linha do tempo de publicações conteúdos políticos de perfis não seguidos pelo usuário. A mudança é o efeito da "volta do conteúdo cívico", anunciada pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg. A empresa também diminuiu as salvaguardas contra discurso de ódio em debates políticos, passando a permitir ofensas a grupos LGBTQIA+ e migrantes. As mudanças fizeram as buscas por informações sobre como excluir Facebook e Instagram aumentarem nos Estados Unidos. Pesquisas por termos "como excluir permanentemente o Facebook" atingiram a pontuação máxima de interesse do Google Trends ontem. Usuários também pesquisaram formas de deletar informações pessoais das redes controladas pela Meta.

Lula veta pensão a crianças com microcefalia vítimas da zika. O presidente decidiu vetar integralmente o projeto de lei que previa indenização por dano moral e concessão de pensão especial a essas crianças. O veto foi publicado no Diário Oficial da União de ontem e justificado "por contrariedade ao interesse público e por inconstitucionalidade". O projeto foi protocolado em 15 de dezembro de 2015 pela senadora Mara Gabrilli e estabelecia uma indenização de R$ 50 mil e o pagamento de uma pensão vitalícia às crianças. Junto com o veto, o governo publicou uma medida provisória que estabeleceu o pagamento de indenização no valor de R$ 60 mil, em uma única parcela. Saiba mais.