Incêndios avançam e deixam 5 mortos em Los Angeles

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 137 mil tiveram de deixar suas casas em Los Angeles por causa do fogo que avança pela cidade. O número de focos de incêndio passou de três para cinco.

Um deles se aproxima do famoso letreiro de Hollywood, símbolo da cidade, e os bombeiros dizem que a chance de contê-lo em breve é "zero". Mais de mil edifícios já foram destruídos, o maior número da história na cidade, segundo o Los Angeles Regional Fire Safe Council.

A área afetada pelo fogo chega a mais de 110 quilômetros quadrados. O presidente Biden decretou estado de calamidade na região e enviou cinco aviões-tanque, dez helicópteros e dezenas de veículos para ajudar no combate às chamas.

Brasileiro sensação do tênis no Aberto da Austrália

O brasileiro João Fonseca, de 18 anos, sensação do circuito mundial de tênis, conquistou pela primeira vez uma vaga em um dos torneios do Grand Slam. Fonseca venceu o argentino Thiago Tirante nesta madrugada por dois sets a zero (8/4 e 6/1) e disputará a chave principal do Aberto da Austrália.

Na postagem sobre a partida, o perfil oficial do Australian Open chamou o brasileiro de "fenômeno" e pediu aos fãs do esporte que fiquem de olho nele. Foi a 13ª vitória consecutiva do tenista, que ocupa a 113ª posição no ranking da ATP.

Fonseca também foi campeão dos dois últimos torneios que disputou: o ATP Finals Next Gen, na Arábia Saudita, e o Challenger 125 de Camberra, também na Austrália.

Dinamarca aberta ao diálogo com Trump

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, disse ontem que seu país está "aberto ao diálogo" com os Estados Unidos sobre os interesses americanos no Ártico. Lokke Rasmussen admitiu que, com o derretimento do gelo no Ártico, que facilita a navegação, o interesse pela região aumentou e que tanto a Otan como os EUA têm preocupações legítimas.

A afirmação foi feita em resposta a uma pergunta sobre o fato de Donald Trump ter se recusado a descartar o uso da força para tomar a Groenlândia, ilha que faz parte do reino dinamarquês.

A fala de Trump foi condenada por vários líderes europeus, incluindo a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e o chanceler alemão, Olaf Scholz. Em viagem pela Europa, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a ideia [de interferência na Groenlândia] "obviamente não é boa" e "não vai acontecer".

Em meio a crise, opositor volta a Moçambique

O candidato de oposição derrotado nas eleições de outubro em Moçambique, Venâncio Mondlane, voltou hoje ao país com a intenção de contestar o resultado. A iniciativa aumenta o risco de um agravamento da violenta crise política na ex-colônia de Portugal.

Mondlane afirma que houve fraude a favor de Daniel Chapo, do partido Frelimo, que está no poder desde a independência do país, há 50 anos. O resultado também foi questionado por observadores internacionais.

Desde o início da apuração dos votos, o país enfrenta a maior onda de protestos contra o governo, que já deixou cerca de 300 mortos.

Mondlane pediu a seus apoiadores que o recebessem no aeroporto, mas a polícia bloqueou o acesso ao local. O governo acusa Mondlane pela violência e ameaça prendê-lo, mas analistas dizem que isso poderia inflamar ainda mais os seus seguidores.

Rios e lagos têm fauna ameaçada

Pelo menos um quarto dos animais de água doce do mundo enfrentam um "alto risco de extinção", provocado pela poluição, barragens ou agricultura intensiva. O número real deve ser bem maior, porque para 23% das espécies não há informações suficientes.

A conclusão é de um estudo assinado por 88 pesquisadores e publicado ontem pela revista Nature, com base na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza.

Com menos de 1% da superfície da Terra, as águas doces abrigam 10% das espécies de animais conhecidas, incluindo um terço de todos os vertebrados e metade dos peixes. Desde 1500, 89 espécies de água doce foram confirmadas como extintas, e suspeita-se que outras 178 também tenham desaparecido.

"É urgente agir rapidamente se não quisermos que outras espécies diminuam ou desapareçam", alertam os autores do estudo.