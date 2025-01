Fortalecer e hidratar: dermatologistas ensinam como cuidar das unhas

As unhas desempenham um papel importante na proteção das extremidades dos dedos, além de serem indicadoras importantes da saúde geral do corpo.

No entanto, mantê-las saudáveis exige atenção e cuidados específicos. No meu caso, depois de anos usando acetona para tirar o esmalte, comecei a usar removedor para deixá-las mais hidratadas e evitar o ressecamento. Além disso, parei de tirar a cutícula toda semana e, atualmente, afundo, ou retiro somente a cada 15 dias.

Abaixo, dermatologistas consultados pelo Guia de Compras UOL apontam o que fazer e o que evitar para fortalecer as unhas e prevenir problemas como ressecamento, quebras e infecções.

Funções das unhas vão além da estética

Lara Yugar, dermatologista com especialização em cosmiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein, explica que as unhas, formadas principalmente por queratina, são estruturas compactas e resistentes que ajudam a proteger os dedos contra traumas.

Além disso, elas podem revelar sinais de problemas de saúde, como alterações de cor ou textura.

Unhas amareladas podem indicar infecções fúngicas, enquanto manchas escuras precisam ser investigadas, pois podem ser sinal de melanoma, um tipo grave de câncer de pele. Lara Yugar

Débora Terra Cardial, dermatologista e membro da Sociedade Europeia de dermatologia, destaca a funcionalidade das unhas no dia a dia. "Elas auxiliam em tarefas como coçar, pinçar objetos e até estabilizar o toque, além de atuarem como indicadores de saúde sistêmica e carências nutricionais", diz.

Cuidados diários são fundamentais

Lenço removedor de esmalte Ricca

Evitar o uso excessivo de acetona e manter as cutículas intactas são pontos importantes para garantir unhas saudáveis. "A acetona resseca as unhas, deixando-as mais frágeis. O ideal é optar por removedores sem acetona, que são menos agressivos", afirma Cardial.

No meu caso, testei o lenço removedor da Ricca e gostei muito. Além de baratinho, não precisa usar muitos para retirar o esmalte da unha. Acredito que dure bem, pois com dois ou três "lencinhos" já é possível retirar todo o esmalte dos dedos.

Cera nutritiva de unhas e cutículas Granado

Yugar reforça que o hábito de tirar as cutículas pode causar problemas. "As cutículas protegem contra infecções. O ideal é hidratá-las em vez de removê-las profundamente", declara.

Eu também comecei a ter um intervalo maior entre minhas visitas à manicure, o que deixou minha cutícula mais hidratada. Antes ligava muito para cada "pelinha" ou aquele aspecto de grande cutícula, mas hoje não ligo mais.

Entre os cuidados diários, ambas as especialistas sugerem o uso de hidratantes específicos para unhas e cutículas, bases fortalecedoras e pausas no uso de esmaltes. "Deixar as unhas sem esmalte por alguns dias é importante para evitar ressecamento e manchas causadas por pigmentos", afirma a dermatologista.

Fortalecedor de unhas Isdin

O que evitar e os impactos do dia a dia

As dermatologistas alertam para hábitos que podem prejudicar as unhas. Roer as unhas, por exemplo, além de enfraquecê-las, pode causar infecções.

Para controlar esse hábito, Cardial sugere o uso de bases com gosto amargo e o tratamento de questões emocionais, como ansiedade, que muitas vezes estão associadas ao problema.

Outro ponto de atenção é o contato frequente com produtos químicos, que podem ressecar as unhas. "Usar luvas ao manipular detergentes ou outros produtos de limpeza é essencial para proteger a lâmina ungueal", aconselha a especialista.

Quando procurar ajuda médica

Alterações como manchas brancas, ondulações ou coloração amarelada podem ser sinais de problemas mais sérios. "Unhas frágeis nem sempre indicam doenças, mas podem estar relacionadas a deficiências nutricionais ou efeitos colaterais de medicamentos", afirma Yugar.

Também é importante uma avaliação dermatológica em casos de mudanças repentinas ou persistentes. "Unhas frágeis, finas ou com linhas horizontais, conhecidas como linhas de Beau, podem indicar condições internas como estresse severo ou hipotireoidismo", diz Cardial.

Com cuidados simples, é possível preservar a saúde das unhas e evitar problemas. No entanto, caso as alterações persistam, a recomendação é sempre buscar orientação de um dermatologista para investigar possíveis causas e garantir um tratamento adequado.

