Entorno de Bolsonaro vê Gusttavo Lima sendo usado e cometendo traição

Uma figura extremamente popular, inexperiente na política e que cometeu uma traição por estar sendo usada. É assim que pessoas próximas a Jair Bolsonaro (PL) avaliam as últimas atitudes do sertanejo Gusttavo Lima.

O que aconteceu

O cantor disse ontem que deseja ser presidente. A declaração incomodou bolsonaristas e arrastou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), para a polêmica. Ele é autodeclarado pré-candidato à Presidência.

Gusttavo Lima teria descumprido um acordo com Bolsonaro. Ele iria se filiar ao União Brasil, partido de Caiado, e sairia ao Senado por Goiás. O cantor faria campanha alinhado com o ex-presidente, segundo teriam combinado, já que Caiado está mais alinhado aos ideiais conservadores.

O UOL buscou contato Caiado e não houve retorno. Sua assessoria afirmou que o governador estava "incomunicável".

Gusttavo Lima não se pronunciou. A assessoria do cantor do cantor nem sequer respondeu as mensagens enviadas pela reportagem.

Ronaldo Caiado e Bolsonaro foram adversários na eleição municipal, e o governador venceu Imagem: Ranier Bragon - 28.out.24/Folhapress

Vida vasculhada

Políticos experientes avaliam que Gusttavo Lima está sendo ingênuo. Eles contam que o cantor terá a vida devassada e situações como a investigação da Polícia Civil sobre irregularidades com bets serão exploradas.

O artista chegou a ter a prisão preventiva decretada. A operação apurava um esquema de lavagem de dinheiro por meio de casas de apostas e levou à apreensão do passaporte de Gusttavo Lima.

Os cachês de seus shows também são fragilidades a serem exploradas. Crítico da Lei Rouanet, ele terá a carreira escrutinada para saber quanto recebeu por meio do incentivo fiscal.

Situações mal explicadas retornarão à mídia. Em 2022, o artista ganharia R$ 1,2 milhão para um show na cidade de Conceição do Mato Dentro (MG). Descobriu-se que a verba só poderia ser usada em educação, saúde e infraestrutura e a apresentação foi cancelada.

Gusttavo Lima ainda recebeu isenções milionárias com um programa federal. A empresa dele, Balada Eventos e Produções, obteve acesso a R$ 18,9 milhões em benefícios fiscais via Perse somente em 2024.

A soma destes episódios pode manchar a imagem de Gusttavo Lima. A exposição e o risco ficam muito maiores em caso de tentar o Planalto. Pessoas experientes em Brasília consideram pouco provável que o cálculo político do cantor tenha levado estes fatores em conta.

Gusttavo Lima cantou em live de Bolsonaro durante a campanha de 2022 Imagem: Reprodução/YouTube

Estratégia de Caiado

Pessoas ligada a Bolsonaro enxergam o dedo de Caiado nesta movimentação. Eles consideram que o governador, bastante ligado ao artista, está se aproveitando da inocência política de Gusttavo Lima para antecipar as conversas sobre eleição.

Mesmo inelegível, Bolsonaro afirma que será candidato. Aliados do ex-presidente falam em manter seu nome até março de 2026. Ainda que a inelegibilidade permaneça, o ex-presidente acumularia força política para exigir compromissos de um aliado em troca de apoio.

Ao antecipar a discussão sobre o nome da direita, Caiado limitaria a influência de Bolsonaro. Uma vez escolhido, o candidato poderia viajar o Brasil em pré-campanha, angariando apoios. Gusttavo Lima é visto como uma ferramenta de Caiado para atingir este objetivo.

A avaliação de bolsonaristas é que o cantor sairá candidato ao Senado. Isto, se a intenção de ingressar na política persistir. O artista faria uma carreira pública alinhada à direita conservadora.

A polêmica atual não é considerada incontornável e Bolsonaro e Caiado podem estar juntos em 2026 Imagem: Pedro Ladeira/Folhapres

Aliança Bolsonaro e Caiado é possível

Relação Bolsonaro Caiado não rachou de vez. Pessoas próximas ao ex-presidente consideram legítimo o movimento do governador.

Há quem considere ser a última chance de Caiado no Planalto. Ele está com 75 anos e seria aceitável que fizesse de tudo para tentar encerrar a carreira com a faixa presidencial no peito.

A desavença atual não inviabiliza alianças em 2026. O governador é apontado por pessoas próximas a Bolsonaro como pessoa que cumpre acordos e visto com um verdadeiro político de direita. Estas credenciais permitem um acordo para a próxima eleição, a depender da configuração política.

Gusttavo Lima é encarado de outra forma. Seria um grande puxador de votos e garoto-propaganda, mas com a limitação de concorrer ao Senado por Goiás.