Morre Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, aos 100 anos

O 39° presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, morreu hoje, aos 100 anos. Ele foi o presidente dos EUA que viveu por mais tempo.

Morte foi neste domingo (29). A informação foi publicada pelo Atlanta Journal-Constitution.

Nobel da Paz e presidente entre 1977 e 1981

Carter foi Nobel da Paz em 2002. Ele recebeu o prêmio por suas "décadas de esforço incansável para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais, para promover a democracia e os direitos humanos e o desenvolvimento econômico e social."

Presidiu os EUA entre 1977 e 1981. Durante seu governo, Carter enfrentou crises de energia, inflação alta e mediou conflitos internacionais importantes, como a guerra entre Israel e Egito, a crise dos reféns no Irã e negociações sobre uso de armas atômicas com a União Soviética.

Carter foi o primeiro presidente americano a visitar a Coreia do Norte. O ex-presidente dos EUA encontrou o então presidente da Coreia do Norte, Kim Sung-Il, em junho de 1994. Ele viajou em nome do governo de Bill Clinton para negociar as políticas nucleares do país.

Aos 95 anos, construiu casas como voluntário. Carter ajudava a ONG "Houses for Humanity" (Casas por Humanidade, em inglês) e construía residências de baixo custo, mesmo com idade avançada.

Neto avisou sobre o estado de saúde do ex-presidente. Jason Carter afirmou em 14 de maio que seu avô estava "chegando ao fim", mas que "ainda estava lá". Jimmy Carter estava há um ano e meio internado em um asilo.

Esposa morreu em 2023. Rosalynn Carter, que esteve casada com Jimmy por 77 anos, morreu em novembro do ano passado. Sua saúde estava debilitada, e não conseguira se recuperar de uma infecção urinária. Ela tinha demência.

Com informações da Reuters