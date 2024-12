Cantinho do café sem bagunça: bandeja organiza cápsulas por menos de R$ 60

Se você é fã de café, pode curtir este "achadinho" que o Guia de Compras UOL encontrou. Além de servir como bandeja para a cafeteira, o produto ainda tem um compartimento para encaixar e organizar as cápsulas de café.

Ele está com 57% de desconto, saindo por R$ 52,90. Detalhamos abaixo algumas opiniões de consumidores sobre a bandeja e pontos de atenção.

O que o fabricante diz sobre o produto?

Fabricada com MDF;

O suporte tem capacidade para 24 cápsulas (compatível com Dolce Gusto);

Medidas da bandeja: 38 cm x 30 cm x 9,5 cm.

O que diz quem comprou?

São mais de 1.900 avaliações do produto na Shopee. A nota média que a bandeja recebeu foi 4,8 (do total de cinco). Confira alguns comentários de consumidores.

Eu amei o produto. Deixou mais organizado e fofo meu cantinho do café. Veio dentro do prazo, bem embalado. É de um material resistente e com acabamento muito bem feito.

Tami

Estou encantada com a perfeição desta bandeja: acabamento, pintura, tamanho e detalhes. Tudo muito bem feito. Só digo que comprem sem medo.

Andreia Sousa

Simplesmente perfeito. A parte da frente e de trás sai com facilidade. É muito bom para limpar. Eu amei. Recomendo muito.

Lorrany

Pontos de atenção

Alguns consumidores pontuam que a bandeja não é compatível com todos os tipos de cápsulas — o fabricante inclusive informa que é somente com a Dolce Gusto. Também há reclamações de produtos entregues com defeito.

Chegou no prazo. É bem lindinho, mas não serve muito para as cápsulas da Três (Corações). Isso porque os buraquinhos para encaixar são bem grandes e as cápsulas ficam caindo. Não chega a ser um problema enorme, mas me estressa. Mas o material é muito bom e vem bem embalado.

Miriam Felício

Linda. Vendedor rápido e entrega dentro do prazo. Porém, para minha cafeteira, ficou pequeno. Tive que tirar a parte de trás para caber ela.

Francine

Bem ruim. Chegou todo desmontado, porque a cola usada foi muito ruim. Tive que montar tudo e colar. Coloquei as cápsulas, mas a gaveta não abre. Achei a bandeja bem fraca para colocar a máquina em cima, pois a máquina é pesada. Não gostei.

Rossana

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.